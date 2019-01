Alcalde de Añasco critica al DTOP por supuesto discrimen

El alcalde de Añasco, Jorge Estévez Martínez, arremetió el jueves contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte por supuesto discrimen.

“Nuevamente alzo mi voz ante el constante discrimen de esta administración estatal en contra de mi pueblo. Es una falta de respeto que pretendan que firmemos un contrato para darnos $15,000 para asfalto cuando a municipios con menos problemas en las carreteras le dan más de $60,000, solo porque están administrados por un alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP). Dejen la politiquería, el pueblo lo que pide es acción del Gobierno Central”, mencionó el alcalde en declaraciones escritas.

Según el alcalde el DTOP y la Autoridad de Carreteras enviaron al municipio $15,000 para 165 toneladas de asfalto, mientras al municipio vecino de Aguada le dieron $60,000 para sobre 600 toneladas de asfalto.

“Llevamos meses solicitando al Gobierno Central que resuelvan los problemas que cada día se empeoran en nuestras carreteras. No hemos visto acción, tuve que demandarlos y ahora en claro discrimen nos ofrecen menos ayuda que a otros municipios. ¿Por qué no son justos con los fondos y lo dividen en partes iguales como hizo el Presidente del Senado? Me he visto obligado en tener que reprogramar fondos municipales para comprar sobre 1,900 toneladas de asfalto con una inversión de ciento $70,000 para reparar las carreteras estatales. Estos fondos bien pudieron ser utilizados en ayudas a los más necesitados”, añadió Estévez Martínez.

Por otro lado el alcalde comentó que su municipio tiene veintidós carreteras estatales y 300 carreteras municipales. Además reseño “con esas 165 toneladas lo único que podemos asfaltar serian máximo tres hectómetros de carreteras y cubrir un dos por ciento de los boquetes y cráteres que tienen las carreteras estatales de Añasco”.

