Alcalde de Comerío no aspirará a la gobernación por el PPD

El alcalde de Comerío, Josian Santiago, confirmó este martes que no aspirará a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Durante una entrevista por WKAQ, el político popular aseguró también que buscará por séptima ocasión consecutiva -desde el 2000- liderar la alcaldía de Comerío.

"He decidido que me quedo en Comerío, atendiendo una realidad muy difícil. El barco comienza a hacer agua y yo, si estoy en el timón, no voy a abandonar el barco. Voy a defender a Comerío hasta el final", dijo.

Santiago se refirió, particularmente, a los planes de la Junta de Control Fiscal (JCF) para eliminación del Fondo de Equiparación de $350 millones, con esto -alega el alcalde- Comerío sería “borrado del mapa”.

Carmen Yulín Cruz aspirará a la gobernación por el PPD

"Le voy a servir al pueblo de Puerto Riico como la próxima gobernadora", dijo. (Publicado viernes 22 de marzo de 2019)

Actualmente, otros cuatro candidatos han anunciado publicamente sus candidaturas. Entre estos figuran: el senador Eduardo Bhatia, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el exsenador Roberto Prats; y el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza.

Mira aquí nuestra programación en vivo.