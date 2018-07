Alcalde de Comerío podría buscar la gobernación

El alcalde de Comerío José "Josian" Santiago se sumó el domingo a la lista de interesados a aspira a la gobernación en las elecciones del 2020.

“Mi mensaje fue muy claro. Yo voy a estar disponible para asumir la tarea que me corresponda. Sea la que sea. Donde mejor se le puede servir a Puerto Rico, Josian Santiago estará disponible”, dijo Santiago en un encuentro con la prensa, al finalizar su mensaje en el aniversario del Natalicio de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas.

Santiago no descartó que esa tarea incluya aspirar a la gobernación.

“Josian Santiago le está diciendo al pueblo que evalúen su experiencia, su trayectoria. Yo vengo del pueblo y donde el pueblo entienda que pueda mejor servirle en este momento de mi vida, no como una ambición personal , no como carrerista político, no como alguien que viene buscando títulos o poder, sino que me pongo a la disposición”, sostuvo.

Según el alcalde, su aspiración surge de las conversaciones que ha tenido con compañeros alcaldes. No obstante, al igual que los interesados a la posición en el Partido Popular Democrático expuso que no es momento de lanzar candidaturas.

Entre los presentes en la actividad en Barranquitas estuvo la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto.

“Yo creo que lo que Josian nos está diciendo es que el que vaya poner un pie en el bote que lo ponga ya, que lo diga ya. Porque el país tiene derecho a conocer cuáles son los objetivos comunes que persigue alguien que se lance. Ciertamente, Josian es una de esas figuras que tiene que asumir unos roles más importantes en todo Puerto Rico.

Otro de los presentes fue el presidente del PPD, Héctor Ferrer.

“Yo prefiero que siga al frente, como lo han hecho otros alcaldes y alcaldesas. Al frente de su municipios porque ahí es que debe estar la transformación. Si el alcalde tiene interés en otras aspiraciones, bienvenido sea. Pero yo no escuche nada de aspiraciones”, mencionó Ferrer.

En una nueva versión del discurso de la ruptura del fenecido alcalde de Caguas, William Miranda Marín, Santiago hizo un llamado a romper con los moldes tradicionales de los partidos políticos.

“No les hablo así, meramente por filosofar o soñar. Esa es la experiencia de municipios como Aibonito, Barranquitas, Jayuya y Comerío. Municipios con histórico rezago económico y limitados presupuestos que han sabido resistir los embates de 12 años de recesión económica y de cargas excesivas que nos impone el Estado. Y lo hemos hecho sin despidos, sin desatender servicios ni obligaciones y sin déficits. La pregunta es ¿Es posible que así podamos hacerlo por el país? Seguro que sí”, dijo Santiago en su mensaje titulado, Ya es Tiempo.