Alcalde de Naguabo se opone al cierre de puente en la PR-3

El alcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera informó rechazó el viernes el cierre del puente en la carretera PR-3.

Aseguró que las barreras de cemento instaladas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas estatal (DTOP) a la altura de la urbanización Tropical Beach, fueron removidas, por lo que la vía está disponible para transitar en ambas direcciones.

“El cierre de este puente en la carretera PR-3 no fue coordinado con la administración municipal, no se le notificó a la comunidad ni a los comerciantes en esta área y no estamos de acuerdo con este cierre total sin ofrecer una alternativa aceptable. Adicional que esta carretera es la principal ruta de acceso a nuestro mayor atractivo turístico y de actividad económica que es el Malecón, el cierre representa estrangulación económica y restricciones a los residentes del área”, afirmó Marcano Rivera en declaraciones escritas.

El primer mandatario municipal dijo se encuentra en conversaciones con funcionarios de la Autoridad de Carreteras (ACT) y concertaron reunión la próxima semana para discutir este asunto.

En el limbo las pensiones de maestros