El alcalde de San Sebastián Javier Jiménez rechazó el lunes que respalde la permanencia de Ricardo Rosselló Nevares en el cargo de gobernador, como alegó el primer ejecutivo en una entrevista con el canal Fox News.

“Yo he sido claro en eso. Y la primera persona en el Partido Nuevo Progresista, antes que salieran las 889 páginas del chat que dijo que el gobernador no debía correr para la gobernación fue este servidor. Yo estoy claro en el récord con lo que he dicho. Si ya la Cámara de Representantes empezó el proceso (de residenciamiento), que podemos nosotros perder con esperar una semana más a ver que dice ese informe. Si el gobernador dijo otra cosa contraria, pues eso no es correcto. Yo estoy para record y lo he dicho públicamente”, dijo el alcalde en entrevista con la Red Informativa.

Según Jiménez, su planteamiento es esperar a que culmine la evaluación que lleva la Cámara de Representantes sobre el proceso de residenciamiento.

“Básicamente lo que yo he establecido públicamente es que el proceso que debe seguirse es el que establece la Constitución y que ya la Cámara de Representantes había iniciado un proceso para determinar el residenciamiento del gobernador. Ese fue el planteamiento que he hecho y que sigo haciendo”, dijo el alcalde en entrevista con la Red Informativa.

El domingo, al finalizar la reunión que Rosselló Nevares sostuvo con algunos alcaldes y legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Centro Cultural Yolanda Guerrero en Guaynabo, expresó que por protestas no se puede destituir de un cargo a un oficial electo.

“El derecho a la protesta es garantizado por nuestra Constitución y eso es parte de nuestra vida como pueblo. Yo creo que nosotros debemos ceñirnos por lo que dice la Constitución. Aquí, un gobernador, un alcalde, un legislador o un juez no se puede sacar solamente porque alguien proteste”, expuso Jiménez.

