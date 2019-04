El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, dijo este miércoles que las denuncias que se han publicado en las redes sociales acerca de su persona son rumores que "están lejos de la verdad".

En declaraciones escritas, Questell, sin embargo, no especificó a cuál de las denuncias se refiere, pues se le ha señalado por supuesto hostigamiento sexual contra varias mujeres y por su relación con una joven de 20 años, 44 menos que él.

"Yo siempre le he hablado de frente a mi gente. Y ellos me conocen bien. Es increíble como las redes sociales se prestan para socavar la credibilidad de gente que lo que quiere es servir. Se difunden rumores que están lejos de la verdad y que carecen de evidencia sustentable. Si fuera cierto lo que ahora se inventan sobre mi persona, ¿porque no lo han llevado a los tribunales que es el foro en donde se dilucidan con evidencia delitos?", escribió.

Las denuncias fueron hechas a través de la página El León Fiscalizador. En la misma, se publicó un video en el que el padre de la supuesta pareja del alcalde denuncia la relación que, aunque de ser cierta no es ilegal, le provoca gran malestar por la diferencia de edad. El hombre, identificado como Luis Ortiz González, alega además que no tiene comunicación con la joven.

Telemundopr.com tuvo acceso a una carta que la joven supuestamente publicó en las redes sociales pero luego borró, en la que señala que su padre nunca estuvo en su vida y que lo que se está diciendo sobre ella tiene motivaciones políticas. Sin embargo, dichas declaraciones no pudieron ser corroboradas.

A raíz de su mensaje, El León Fiscalizador, cuyo nombre es Enzo Torres, publicó sonidos de dos mujeres, con su voces protegidas, en las que alegan que fueron víctimas de hostigamiento sexual por parte del alcalde.

Sin embargo, al momento la Policía no ha informado sobre querellas radicadas contra Questell por estos hechos.

