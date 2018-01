Alcaldes marchan hasta la Fortaleza por falta luz

El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz hizo un llamado el lunes al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares a que tome conciencia sobre la seriedad que implica la falta de electricidad en los municipios y que regrese a la isla en lugar de estar en Estados Unidos en otras gestiones.

“En primer lugar, queremos que el gobernador tome conciencia de la importancia del servicio energético para la distribución del agua y para la vida y el día a día de la familia puertorriqueña. En segundo lugar, que nos haga público un plan de trabajo para nosotros saber con qué contamos, especialmente con cuántas brigadas podemos contar y en tercer lugar que nos permitan trabajar en el proceso de energización de la distribución del sistema eléctrico”, dijo Ortiz.

Las declaraciones del alcalde cayeyano se dieron en un encuentro con la prensa en el marco de una marcha hacia La Fortaleza en la que participó junto a otros alcaldes y ciudadanos en reclamo del servicio eléctrico. “¡Queremos luz!”, coreaban los manifestantes mientras caminaban hacia la Mansión Ejecutica.

Por otro lado, hizo un llamado al gobernador a que regrese a Puerto Rico en lugar de estar en los Estados Unidos en otras gestiones. “Es una situación bien crítica. Si el gobernador entendiera la magnitud de esta crisis, no estuviese en Washington. Estuviese en Puerto Rico. Cuando el gobernador entendió que venía un huracán, le pidió al pueblo de Puerto Rico que resguardar sus pertenencias y su vida e hizo una labor como tenía que hacerla. En este momento no entiende la magnitud de la crisis. Por eso está en Washington y no está en Puerto Rico”, expresó.

“Se trata de un porblema de causa mayor. El gobernador tiene que estar conciente de esta realidad. Debe regresar de Washington lo más pronto posible. Meterse en los campo, ir a las urbanizaciones, ir a las comunidades, entender los problemas y bsucar soluciones. Estamos para ayudarles”, agregó.

Indicó que su municipio tiene 22 barrios, de los que 18 no tienen nada de electricidad. Los otros cuatro barrios tienen servicio parcial. Alegó que solo tres brigadas de la AEE trabajan en días alternos con dos camiones que en ocasiones están en el taller de mecánica.

“El servicio de energía eléctrica es fundamental para que las comunidades tengan agua. Nuestras comunidades están sin agua por falta del servicio de energía eléctrica. También que tome conciencia del servicio de energía eléctrica como un servicio escencial. Nuestras familias están gastando 30 o 40 dólares cada dos días para tener sus plantas encendidas. Es duro ver como la gente fallece, como se agravan sus enfermedades, como una persona no puede enviar sus niños a las escuelas porque no pueden lavar los uniformes o porque no pueden plancharlos como merece. Hay gente que se agrava su condición de salud mental. Hay muchos problemas que tiene que ver mucho con esto, incluso la pérdida de empleos porque hay personas que dependen de energía para tener una empresa trabajando. Se aumentan los costos de los alimetnos de consumo porque activar una planta eléctrica requiere un gasto adicional para los comerciantes. Hay personas que dependen para su empleo del servicio de Internet y no lo tienen tampoco”, relató Ortiz.

De otra parte, Ortiz dijo que la primera reunión entre alcaldes y personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “fue una tomadura de pelo”. “Fue una reunión que no tuvo ningún resultado. Fue una reunión que decidieron llevarla a cabo en inglés. Una reunión para decirnos que no, que nos lo pudieron haber dicho de otra manera. Esta segunda oportunidad esperamos que tenga mayor posibilidad. Nosotros no vamos a descartar nunca el diálogo como una opción para buscar una solución a los problemas que tiene el país y a la búsqueda de una solución a la falta del servicio energético y lo que representa para la familia puertorriqueña”, agregó al reiterar la disposición de los ayuntamientos a cooperar con la AEE.

“No hay esperanza de que esto pueda cambiar. Nosotros queremos trabajar para mejorar el sistema eléctrico. Tenemos las personas capacitadas, los recursos, tenemos el conocimiento, conocemos el protocolo de seguridad. Necestiamos que nos autoricen, pero también necesitamos que tengan un plan de trabajo donde se puedan identificar las brigadas que se van a asignar por pueblo para que cada alcalde sepa cuántas brigadas tiene del estado participando en el proceso de rehabilitación y reconstrucción del sistema eléctrico, con cuántas brigadas puede participar y cuál va a ser el protocolo de seguridad de integración de todas esas brigadas”, apuntó.

“Nosotros no estamos solamente para limpiar los caminos o instalar un poste. Eso lo podemos hacer sin necesidad de un convenio. Necesitamos autorización para trabajar en la energización del sistema eleéctrico porque si un empleado nuestro sufre daños y no está autorizado, no está cubierto por el Fondo del Seguro del Estado. Si una persona sufre daños y tiene que reclamar, no está cubierta por los seguros y el gobierno municipal no puede invertir recursos humanos o recursos económicos en un proyecto de reconstucción del sistema eléctrico si no está autorizado por ley o por un convenio que así lo permita”, añadió.

Aseguró que se suspendieron las fiesas patronales y se eliminar otros gastos para poder generar economías y poder cooperar en la energización del pueblo. Ortiz insistió en un planteamiento de discrimen político entre municipios populares y penepés en la asignación de recursos para las labores de energización.

