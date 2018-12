Alcaldesa de Salinas preocupada tras asesinato de joven

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla expresó preocupación el viernes ante la posibilidad de que se desaten más incidentes violentos en ese municipio como consecuencia del asesinato de una joven de 21 años ocurrido a eso de las 5:10 de la tarde del jueves en la calle Ramón Padilla del barrio Coco.

“A mí lo más que me preocupa, aunque no es una versión oficial de la Policía, sino que son versiones extraoficiales de los propios residentes que viven cerca, es que esto pueda estar vinculado al narcotráfico. Se especula que una de las muchachas tiene alguna relación sentimental con una persona que está ligada al narcotráfico. Esto no es nada confirmado y lo que nos preocupa es que pueda traer algún tipo de secuela. Por eso se está solicitando cooperación de la ciudadanía”, dijo Bonilla en entrevista radial (WKAQ).

Joven asesinada en Salinas cumpliría años hoy

Fue atacada a tiros mientras viajaba en un carro junto a otra mujer y un bebé. (Publicado hace 28 minutos)

Indicó que el viernes habrá una reunión con el personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la zona y con el personal de la Policía Municipal para discutir todos los posibles ángulos del crimen.

La investigación de la Policía arrojó que la occisa fue identificada como Jarelys Rodríguez Díaz, de 21 años, quien fue hallada sin vida en una Mitsubishi Endeavor color vino del 2006 en la que viajaba como pasajera. La joven presentaba un balazo en el costado.

Entretanto, Bonilla sostuvo que “este vehículo fue atacado por otro vehículo y de acuerdo a la información que nos da la Policía, el ataque fue directo hacia ese vehículo… Viajaban dos féminas, una residente del Residencial Brisas del Mar y otra de la comunidad Plena que fue la que falleció”.

La ejecutiva salinense agregó que la occisa llevaba en sus brazos al hijo de la conductora, quien resultó ilesa. El bebé, de cinco meses, también resultó ileso.

Por su parte, el capitán Miguel Figueroa relató que “encontramos una escena bastante amplia que daba inicio en un lugar donde se encontraron alrededor de 26 casquillos de bala de calibre 40 y calibre 45. Unas calles más adelante se encontró la joven de 21 años dentro del vehículo con un impacto de bala que le causó la muerte”.

Detalló que las entrevistas preliminares arrojaron que las jóvenes iban entrando al mencionado barrio y que otro auto les cedió el paso. Entonces se inició la balacera, por lo que la conductora huyó del lugar hasta llegar a donde fueron halladas. Además, Figueroa dijo que se está levantando la inteligencia para analizar todos los ángulos que se manejan y determinar el móvil del crimen.

El agente León, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Guayama en unión a la fiscal Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación. Quien tenga información sobre este caso, debe comunicarse al 787-343-2020 y al 787-860-2020.