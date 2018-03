Alegan AEE ha dado prioridad a energizar clubes exóticos

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió una carta a el Director Interino de la Autoridad de Energía Eléctrica, Justo Gonzalez, exigiendo respuestas sobre varias alegaciones. Una de estas alegaciones es que se ha dado prioridad a la recuperación del servicio eléctrico de clubes exóticos y nocturnos, sobre hospitales y aeropuertos en la Isla.

En la carta se menciona un alegado incidente en el cual oficiales de PREPA (Puerto Rico Electric Power Authority) recibieron $5,000 y entradas gratis a los clubes a cambio de reestablecer el servicio en un local de San Juan.

El Comité también pide a González explicaciones en la circular sobre las alegaciones de haber restaurado el servicio de energía eléctrica en hogares de empleados de la AEE antes que en localidades importantes como el Centro Médico de Río Piedras y el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Entre otros temas, en la carta también se menciona el incidente sobre el hallazgo de materiales en un almacén en Palo Seco.

El Comité pidió una respuesta l Director de la AEE a través de correo electrónico, no más tarde del 26 de marzo y adjuntado con una serie de documentos específicos. La carta fue firmada por el congresista Rob Bishop.

Puedes leer a continuación el resto de la carta de Recursos Naturales.

��Breaking: 183 days after Hurricane Maria hit, #PREPA has prioritized exotic dance clubs over hospitals & airports in #PuertoRico. https://t.co/MvjfCBqlRV

Read the letter ��⬇️ pic.twitter.com/OPYgzINrYP