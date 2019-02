Alegan que aspirante a alcalde de SJ es cabildero

El representante por el precinto 5 de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Jorge Navarro Suárez, alegó el lunes que el pre-candidato a la alcaldía de San Juan del Partido Popular Democrático (PPD), Armando Valdés supuestamente es cabildero de una de las empresas para arrendamientos a corto plazo que se verían afectadas si se aprueba una ordenanza municipal que regularía esa industria.

“Uno de los pre-candidatos a la alcaldía de San Juan por el PPD fue contratado por la empresa Airbnb para ser el cabildero de sus intereses. No es casualidad su defensa férrea a dicha empresa. Lo peor es que no le dice al pueblo con honestidad que lo que hace es defender intereses privados. Él no está pendiente a lo que le conviene a San Juan, sino a su bolsillo”, expuso el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes en declaraciones escritas.

La Legislatura Municipal de San Juan tiene ante su consideración una ordenanza que pretende reglamentar el negocio de las viviendas de alquiler a corto plazo en la ciudad capital y que propone que la persona que quiera alquilar a corto plazo una vivienda en San Juan saque unas licencias y pague patente municipal.

El representante novoprogresista le hizo un llamado a Valdés a que sea transparente e informe cuáles son los clientes por los que cabildea.

“Armando, no le hablaste claro al pueblo de San Juan. Si pretendes ser candidato a un puesto electivo, máxime de la silla más importante de San Juan, tienes que ser transparente y decir para quién trabajas. Ocultar que estás defendiendo una causa, pero la razón por la que lo haces es porque estás contratado para defender ciertos intereses económicos, es un acto de deshonestidad y antiético”, sostuvo Navarro Suárez.

“En el PPD hay una preponderancia a no hablar con la verdad y convertirse en candidatos mientras son, al mismo tiempo, cabilderos a sueldo. Recordemos que Roberto Prats es el cabildero principal de los fondos buitres en Puerto Rico y lo escondió hasta que salió a la luz pública. Lo mismo parece que se le pegó a Armando Valdés. Fuera los cabilderos de las papeletas. Aquí hace falta gente que responda al Pueblo y no a intereses privados”, concluyó Navarro Suárez.

