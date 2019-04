Alerta ante posible estafa con lectura de contadores de la AEE

La ombudsman Iris Miriam Ruiz Class alertó el jueves a la ciudadanía sobre un posible fraude para lograr libre acceso a residencias, con el pretexto de que se realizará una lectura de contadores por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Indicó que el personal de la Procuraduría del Ciudadano (OPC) detectó que varios abonados de la AEE están encontrando en las puertas o portones de sus residencias, un aviso de que se le ha imposibilitado a la corporación pública leer el contador de energía, por lo que requieren que el abonado les devuelva una llamada telefónica. La denuncia circuló por las redes sociales y por aplicaciones de mensajería.

“Esta práctica no proviene ni está autorizada por Energía Eléctrica, por lo que la misma debe interpretarse como un intento fraudulento de ganar acceso a información confidencial de los abonados y peor aún, posible acceso a sus residencias”, alertó Ruiz Class en una comunicación escrita.

“Ningún ciudadano debe brindar información sensitiva sobre cuentas, seguro social u otro elemento que brinde acceso a sus bienes o identidad, sin cerciorarse que se utilizará para un fin legítimo que él mismo esté reclamando”, agregó.

Entretanto, señaló que este intento de estafa ya ha sido reportado por varios abonados a la OPC, que han sido orientados al respecto, así como de las medidas cautelares a tomar para notificar a la Policía si perciben actos sospechosos que se desprendan del mismo.

“A menos que usted radique una querellas de investigación, la AEE no llama a los abonados para requerirle información particular que no se haya provisto de antemano cuando se inició el proceso”, indicó la procuradora.

Apuntó que de tiempo en tiempo surgen estos intentos de fraudes que cambian de modalidad para tratar de ganar la buena fe de los ciudadanos con problemas que parecen legítimos, como lo es una facturación razonable en el consumo de energía.

“Independientemente de ello, corresponde al ciudadano mantener una actitud alerta sobre estas intenciones fraudulentas y no brindar acceso a información confidencial que no sea a través de los canales legítimos del gobierno o de las empresas privadas”, concluyó.

Ruiz Class fue enfática al destacar que cualquier abonado que crea que algo no ocurre bien con cualquier trámite que se derive de su consumo de energía, que puede acudir directamente a cualquiera de sus oficinas regionales o llamando al teléfono de su oficina (787)724-7373. Igualmente, a través del (787)521-3434 puede informarse a la AEE sobre este particular.

