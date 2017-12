Más Videos (1 of 9)

Las medidas de seguridad para viajes domésticos serán más estrictas a partir del 22 de enero.

Los residentes de algunos estados no podrán viajar si sus licencias no tienen una estrella en el área superior derecha de su licencia, pues no es considerado un "ID real" por las autoridades federales.

La medida forma parte de la la ley federal de Identificación Verdadera (Real ID). La misma, obliga a los estados y territorios de los Estados Unidos a crear una identificación segura, única e intransferible que evite la duplicidad. La nueva licencia está hecha en material plástico con características que incluyen varios elementos de seguridad.

Para Puerto Rico, el gobierno federal ofreció una extensión hasta el 10 de octubre de 2018. A partir de sea fecha, se necesitará que la licencia sea "Real ID" o muestres un pasaporte.

Para que tu licencia de conducir cumpla con los requisitos de esta Ley, debes acudir a un Centro de Servicios del Conductor (Cesco) y solicitarlo. Tiene un costo adicional de $15.