Amazon ofrece descuentos en compras de Whole Foods

Si eres cliente de Amazon Prime debes saber que cuentas con nuevos beneficios y es que si realizas compras de alimentos a través de Whole Food recibirá una serie de descuentos adicionales al momento de hacer el pago final.

Los beneficios dieron inicio el miércoles en las tiendas del estado de Florida y luego la oferta de Amazon se expandirá por el resto del país durante la temporada de verano. Ahora los miembros del servicio Prime obtendrán un 10 por ciento adicional en artículos rebajados y ofertas exclusivas en ciertos comestibles.

Aunque miles de clientes en Estados Unidos estarían disfrutando de los descuentos que ofrece el servicio, Amazon no ha dicho si planifican agregar estos beneficios a las tiendas Whole Foods en Canadá y Reino Unido.

Desde que Amazon.com Inc., compró Whole Foods la compañía ha reducido los precios de algunos comestibles, además ha comenzado a ofrecer entregas durante el mismo día a los miembros de Amazon Prime en varias ciudades de Florida y también ha extendido su tarjeta de crédito de 5% de reembolso en efectivo de Amazon a Whole Foods.

El mes pasado Amazon dijo que tenía más de 100 millones de miembros Prime en todo el mundo. Justo antes anunciaron que el precio del servicio incremento a $119 por año en comparación con el costo de $99 en el pasado.