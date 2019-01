¿Amenaza de narcos? Siembran el miedo en Caguas

El jefe de la zona policiaca de Caguas, José Juan García, rechazó el miércoles que haya un toque de queda en ese municipio ante la alegada amenaza que circula en las redes sociales sobre una supuesta balacera como consecuencia del narcotráfico.

“Yo le voy a contestar eso a ellos, al que originó ese tipo de información o comentarios que en Caguas no hay toque de queda, no vamos a permitir que ellos tomen el control de ningún área de Caguas”, dijo García en entrevista radial (WKAQ).

Desmienten supuesto toque de queda en Caguas

Sin embargo, la Policía Estatal y la Municipal unieron esfuerzos debido al aumento en la criminalidad. (Publicado lunes 7 de enero de 2019)

“En Caguas no hay toque de queda. Tenemos una buena comunicación con la Policía Municipal. Tenemos unos planes donde ellos hacen la parte preventiva y nosotros estamos atendiendo la parte directa de las intervenciones y tenemos grupos de trabajo las 24 horas”, agregó.

Las declaraciones de García surgen ante publicaciones que circulan en las redes sociales en las que se alerta de una supuesta desgracia en Caguas como consecuencia de los manejos de narcotráfico liderados conocido como “El Burro”.

Alcalde de Carolina le declara ''la guerra'' al negocio Zokkus

Es el establecimiento donde se originó tiroteo mortal captado en video. (Publicado martes 8 de enero de 2019)

García dijo que tienen identificado al sujeto, que es un fugitivo federal con una acusación por narcotráfico que se mueve a distintos lugares. “Es un fugitivo federal que tiene un ‘indictment’ federal. Está fugitivo hace bastante tiempo que lo identifican como el que origina o tiene que ver con algún escrito o mensaje sobre ese asunto”, sostuvo.

La publicación lee: “Alerta. Debido a la narcoguerra provocada por el peligroso fugitivo federal de Caguas alias ‘El Burro’... como consecuencia de esto declaramos toque de queda en todo Caguas. Luego de las 6:00 de la tarde nadie debería estar en la calle. En alerta los cines y la autopista y en residenciales. Se aproxima una senda desgracia. En residenciales alerta. No queremos a nadie en la calle. Guerra en Caguas en todo su apogeo. Mucha precaución. No hay patrullas ni policías. Si pasa algo, no esperen respuesta rápida”.

“Todo lo que yo veo lo analizo y lo tomo con mucha seriedad. Luego de las evaluaciones que hacemos, descartamos algunas cosas y atendemos otras. Todo hay que analizarlo y ver de dónde proviene y de donde se origina. Conociendo como funcionan estas personas, todo lo que se mueve a través de ellos nosotros lo atendemos. Los atendemos de acuerdo a la situación o a la gravedad de lo que estén señalando… Hemos ido dónde están esos grupos. Hay investigaciones de situaciones que han sucedido con esos grupos y nos vamos a mantener haciendo nuestro trabajo y atento a ello y ellos lo saben”, afirmó García.

Entretanto, apuntó que recientemente llevaron a cabo una intervención en el residencial Turabo Heights, así como en otros residenciales y que arrestaron personas supuestamente involucradas en una balacera en la que cuatro personas fueron heridas. Aseguró tener conocimiento de la operación y funcionamiento de estas organizaciones y que próximamente habrá más arrestos.

Precisamente, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció el lunes que la Policía Municipal y la Policía Estatal hicieron ajustes al plan de trabajo para atender la criminalidad en la ciudad. Precisó que este plan tendrá particular atención a las áreas que se han identificado como las de mayor incidencia criminal.

“Hemos reforzado la vigilancia en distintos lugares donde hemos notado que han habido serios eventos, específicamente Turabo Heights. Ahí la vigilancia está reforzada. En ese caso, donde murió una dama, sabemos ya que fue lo que ocurrió allí. Tenemos personas de interés. Inclusive los heridos son personas de interés porque tenemos información que va dirigida a que podemos seguir investigando sobre ellos”, aseguró García al indicar que el asesinato de San Lorenzo también está básicamente esclarecido.