Amigos de Valerie Ann instan a investigar a su pareja

Amigos y compañeros del mundo del Teatro de Valerie Ann Almodóvar Ojeda instaron a las autoridades a investigar al novio de la víctima en relación a la desaparición y muerte de esta.

“Ella no merecía esto que le hicieron y entiendo que se debe investigar a esta persona también”, dijo Morela Morales, amiga de Valerie Ann.

Según entienden, la relación de la joven con el farmacéutico Osvaldo Andrés Antommattei no era sana.

“Era hostil, era una persona chantajista y manipuladora”, añadió Morales, quien además aseguró que habían temido por la seguridad de la víctima.

Una comunicación hecha por la víctima, compartida en una red social, evidencia que Valerie Ann había regresado con su expareja, pero se encontraba deprimida. Antommattei, alegadamente, limitaba sus salidas y la seguía.

Para Luis Guadalupe, profesor de Teatro, las autoridades se enfocaron en la persona equivocada. “Están tratando de ocultar y de incriminar a otra persona, que no fue el real autor de este crimen”, indicó.

Asimismo coincidió Ramona Rivera, también educadora de Teatro. “Yo entiendo que estamos pasando por una distracción. “Que Dios perdone a ese agresor, pero nosotros nunca lo perdonaremos”, sentenció Guadalupe.

Telenoticias contactó al novio de la víctima, pero él evitó realizar expresiones, alegando sentir tristeza ante lo sucedido.

La madre de Valerie Ann participó el domingo de un acto de recordación convocado por amigos y compañeros del arte de la víctima. Sin embargo, no ofrecieron declaraciones, más allá de las hechas por su hermana en la actividad.

“Sea un artista o no el que hizo esto, porque honestamente no se sabe quién fue, el arte no tiene la culpa”, indicó Deddie Almodóvar Ojeda.

La familia no ofreció detalles de los actos fúnebres, pero inició una recolecta para poder costear los mismos. Para cooperar con los gastos, puede hacerlo a través de ATH Móvil 787-951-7383.

