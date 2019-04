Anciano acusado de atroces asesinatos en 1973

NUEVA YORK - Un hombre de 80 años y residente de la ciudad de Nueva York fue arrestado y acusado de los asesinatos de dos jóvenes mujeres en una casa de playa hace casi medio siglo en Virginia, informó el Departamento de Policía de Virginia Beach.

Ernest Broadnax fue arrestado en su vivienda en Queens acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de violación en Virginia Beach. Los asesinatos ocurrieron en el verano de 1973.

La Policía de Virginia Beach no dijo cómo relacionaron a Broadnax con los asesinatos. Sin embargo, la uniformada detalló que su unidad de casos fríos comenzó el rastreo tras recibir una “pista consistente” el año pasado. La policía habría resuelto el caso gracias a "tecnología forense avanzada".

Broadnax sería extraditado de Nueva York a Virginia Beach, dijeron las autoridades. No se reveló de inmediato si el hombre tiene un abogado.

Durante décadas, el caso fue un desafío para la ciudad costera de Virginia y los oficiales que iniciaron la investigación.

Las amigas Janice Pietropola y Lynn Seethaler eran residentes de Pittsburgh y habían alquilado una casa de campo a una cuadra del Océano Atlántico.

Cuando los dos jóvenes de 19 años no aparecieron, un empleado se preocupó uy abrió la puerta de su casa de campo alquilada, miró dentro y descubrió sus cuerpos.

Pietropola recibió tres disparos en el lado derecho de la cabeza con un arma de calibre .22. La joven también fue violada y estrangulada.

Radican cargos contra pareja que asesinó a anciano en Cabo Rojo

Joel Espinal Rodríguez y Dagmar Vélez Pagán cometieron los hechos en noviembre del año pasado. (Publicado lunes 8 de abril de 2019)

Seethaler recibió dos disparos en el lado derecho de la cabeza y la cara. Su cuello fue cortado con una botella de vino, y también fue estrangulada.

"Hicimos todo lo que pudimos", dijo el entonces capitán de policía William Haden a The Associated Press en 1998. "Volamos en el helicóptero, buscamos en los tejados, nos metimos en pozos de acceso".

Durante su semana en Virginia, Seethaler y Pietropola se encontraron con varios hombres en la playa, dijo la policía. En dos ocasiones, invitaron a algunas de sus nuevas amistades a la casa para tomar una cerveza

El contenido de los bolsos de las mujeres quedó esparcido en la casa de campo, pero el robo nunca fue considerado un motivo.

La policía no sabía si el asesino conocía a las mujeres o si las víctimas fueron seleccionadas al azar.

Para Haden, el caso se volvió personal. El crimen ocurrió en su cumpleaños 31 y para entonces comentó que sentía como si los padres de las jóvenes hubieran confiado a sus hijas a su cuidado.

Más de una década después de los asesinatos, Haden voló a Los Ángeles para investigar a dos sospechosos arrestados por un crimen no relacionado cuyos nombres habían aparecido en la investigación en Virginia Beach. Pero no pudo relacionarlos con los asesinatos.

"Siempre me he referido a ellas como 'mis niñas'", dijo en 1998. "Todavía no sé por qué este caso fue tan personal. No hay forma de que pueda describirlo".

La policía de Virginia Beach dijo en su declaración el martes que nunca se rindió y que su unidad de casos fríos comenzó a "investigar agresivamente" la pista que recibió el otoño pasado.

Recibieron ayuda de varias agencias policiales, desde el FBI y el Servicio de Investigación Criminal Naval hasta unidades dentro del Departamento de Policía de Nueva York.

"La dedicación y tenacidad dieron sus frutos", dijo la policía de Virginia Beach.