Aníbal Torres insiste que no revelará fuente de WhatsApp

El senador del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres insistió, previo a su encuentro los fiscales del Departamento de Justicia (DJ), que no va a revelar la fuente de información en el caso la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“El issue no es quien me da la información. Y sobre eso yo tengo una protección, porque fue en mi función legislativa. No la voy a revelar, no importa lo que pase”, dijo el senador a preguntas de la prensa.

Torres compareció ante los fiscales del DJ como parte de la pesquisa que se cursa contra el expresidente de la CEE, quien renunció a su cargo luego que el senador revelara señalamientos por una conversación generada en una aplicación de mensajería en la que Ramos Sáenz supuestamente violó los cánones de ética de la judicatura al participar activamente de un grupo político partidista en el diseño de estrategias políticas y electorales, mientras ocupaba la posición de presidente de la Junta Local de Moca.

La investigación del DJ determinará si procede o no que se le designe un Fiscal Especial Independiente, según informó la secretaria, Wanda Vázquez Garced.

Mientras, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, relevó a Ramos Sáenz de sus funciones como juez superior.

