Anuncian donativo de $100,000 para el Hospital de Castañer

Una orgnización sin fines de lucro, Heifer International, anunció que celebrará su 75 aniversario en el poblado Castañer, donde comenzaron sus servicios en el año 1944. En el evento se realizará un importante donativo al Hospital de Castañer.

Heifer International es una entidad que lucha por erradicar el hambre y la pobreza, creando oportunidades y brindando herramientas a comunidades empobrecidas alrededor del mundo. Esto lo logran por medio del desarrollo de microempresas, proyectos educativos, que promuevan el cultivo y la crianza de animales.

Este próximo sábado, 5 de octubre celebrarán una fiesta en el mismo lugar donde 75 años antes nació el "Proyecto Heifer", cuando su fundador Dan West donó 18 novillas para incentivar la agricultura y sustentabilidad de Castañer, explicó el puertorriqueño y vicepresidente de la organización, Jesús Pizarro.

“En la década del 40 el gobierno y un grupo de la Iglesia de Los Hermanos (The Church of the Brethrem) desarrollaban en Castañer un proyecto comunitario de construcción de casas, un hospital, una iglesia, instalaciones recreativas y proyectos agropecuarios. La llegada de las novillas a ese poblado, tuvo el propósito de fortalecer la agricultura y sustentabilidad de lo que era una comunidad aislada y pobre. Algunas de esas novillas dieron leche para los pacientes del hospital y estuvieron productivas hasta por 11 años”, explicó Pizarro.

Por su parte, Jay A. Wittmeyer, miembro de la Junta de Directores de Heifer, anunció que, “como parte de la celebración del aniversario de Heifer International, la Iglesia de Los Hermanos hará un donativo de $100,000 al Hospital de Castañer, para continuar la misión de apoyo a esta comunidad, en donde se inició el sueño del fundador Dan West. Estaremos celebrando con el poblado de Castañer nuestros 75 años en un evento en donde simbólicamente traeremos una novilla para un agricultor de esta región agraria. De esa manera estaremos reiterando nuestra misión: en vez de dar una taza de leche, que sea una vaca”.

