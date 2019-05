Anuncian segunda Cumbre de Bienestar de los Animales

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la primera dama Beatriz Rosselló anunciaron que durante el mes de mayo se celebrará en Puerto Rico una Cumbre de Bienestar de los Animales.

La Oficina de la Primera Dama, junto a la Escuela de Veterinarios, el Humane Society y organizaciones de rescatistas, estarán llevando a cabo la segunda Cumbre de Bienestar de los Animales, donde se discutirán oportunidades para crear redes de apoyo y colaboraciones en las que se pueda maximizar esfuerzos.

“Nos hemos dado cuenta que hay muchas personas haciendo el mismo trabajo, con recursos limitado, porque que quisieramos poder comunicarnos todos y tener la oportunidad de ver como brindarnos apoyo, maximizar esfuerzos, y discutir más a profunidad leyes que entendemos se deban enmendar para el biesestar de nuestros animales,” expresó la primera dama.

Durante su visita a la cuarta ronda de Spyathon de Puerto Rico en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu de Manatí, la directora de proyectos especiales de The Humane Society, Tara Loller, informó que para mañana se habrán esterilizado y vacunado sobre 30,000 animales.

Al día de hoy hay unos 40 veterinarios y técnicos adiestrados en Puerto Rico colaborando en el evento, además de unos 150 adiestrados en trabajo de laboratorio. Entre los presentes también estuvo el miembro de la Junta del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, José Arce.

Spayaton for Puerto Rico se lleva a cabo gracias a acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico, The Humane Society of the United States, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

