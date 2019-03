El Tribunal Apelativo ordenó este viernes el ingreso a la cárcel de los convictos por la masacre de Trujillo Alto, ocurrida en el 1989.

"Orden de arresto contra los convictos de los asesinatos de Trujillo Alto. Prevalece la Justicia para esas víctimas. Como resultado de un recurso radicado por el Dept de Justicia y el Procurador General (sic)", escribió la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en su cuenta de Twitter.

La Jueza Gretchka Curbello, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó el jueves en una vista urgente, no ingresar a la cárcel Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez.

“Hasta que no haya mandato esta sala no tiene jurisdicción. No ordenaremos su ingreso hoy", dijo la jueza.

El miércoles, el Apelativo revocó la concesión de un nuevo juicio para los dos hombres que habían sido convictoss y ordenó el reingreso a prisión de Carlos Meléndez y Antonio Ramos. Lee aquí la sentencia.

La jueza superior Berthaida Seijo había concedido el pasado 21 de febrero la petición de nuevo juicio tras presentarse las pruebas de ADN realizadas a los convictos y a la evidencia recopilada en la escena.

Los cuerpos de Haydee Maymi, y sus hijos Eduardo (5) y Melissa (3) fueron hallados el 28 de junio de 1989 en su residencia.

