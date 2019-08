“Aperitivo” indeseable acompañaba ensalada de familia

NUEVA YORK - Una familia en North Shore, Wisconsin habría encontrado una rana viva en su ensalada, la cual compraron en una tienda Pick 'n Save.

La familia preparaba la cena cuando descubrieron a la invitada sorpresa en su lechuga orgánica de la marca Simple Truth.

Hey Karlie, Yikes! We are so sorry that you discovered a live frog in the Simple Truth product. So that we can direct message you and resolve this, please follow us on Twitter. Let us know when you are following us. Thanks!

— SimpleTruth (@SimpleTruth4U) August 15, 2019