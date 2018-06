Aprobarían versión final del presupuesto este jueves

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez dijo que el jueves aprobarán los proyectos de presupuesto.

El viernes el Senado le hizo unas enmiendas a los proyectos aprobados en la Cámara.

“Básicamente estamos 100 por ciento de acuerdo con las enmiendas. Lo que pasa es que queríamos ganar tiempo para evaluarlo concienzudamente. Y a la misma vez estar dentro del marco de cumplimiento con la Junta. Nosotros vamos a regresar el (jueves) 28. Es posible que el mismo jueves se designe un Comité de Conferencias y aprobarlo ese mismo día, porque no hay disputas en las partidas presupuestarias”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 1662, que pretende eliminar la Ley 80 de 1976 sobre indemnización por despido sin justa causa y crear con el dinero que los patronos pagan a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado un fondo para pagar por los despidos de empleados, el presidente cameral sostuvo que no tiene prisa en evaluar esa medida.

Evalúan nuevo proyecto para derogar la Ley 80

Sin embargo, con la nueva propuesta, se mantendría la mesada para empleados del sector privado. (Publicado hace 6 horas)

“Eso se podría mirar en el futuro. Pero a la misma vez, tengo que ver como eso impacta las arcas del Fondo del Seguro del Estado y yo no voy a aprobar ningún tipo de legislación, sin que se haga un estudio actuarial de la condición económica del Fondo del Seguro del Estado. No vamos a aprobar legislación que no mida el impacto fiscal y por eso, no tenemos prisa en aprobar una medida como esa”, sostuvo el presidente de la Cámara.

Mira nuestra programación en vivo aquí