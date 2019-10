Más Videos (1 of 9)

Videos de cámaras de seguridad del Centro Médico Correccional en Bayamón captaron la forma en que algunos oficiales de custodia manejan a confinados que están en el área de psiquiatría de la institución hospitalaria, adscrita al Departamento de Corrección.

Algunas de las imágenes muestran a confinados cargados por las cuatro extremidades, mientras otras se aprecian cómo los arrastran por el piso o se utilizan agentes químicos contra pacientes de salud mental.

Telenoticias intentó obtener una reacción del recién confirmado secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, para conocer si siguieron en estas instancias los protocolos establecidos sobre el uso de la fuerza.

“El grado de uso de fuerza que se aplica a un confinado en una intervención va a depender del grado de resistencia mostrado por la persona que se está interviniendo.”, expresó la secretaria Auxiliar en Asuntos de Seguridad, Ana López Rodríguez.

Según explicó Rodríguez, no pueden abundar en si el trato fue correcto o no, ya que no conocen la totalidad de los hechos.

“Todo incidente de uso de fuerza es investigado. Eso se tiene que referir los informes. Cuando se realizan las investigaciones, parte de la prueba que se toma en cuenta es los videos, porque estamos viendo una parte de lo que pudo haber pasado. No tenemos la totalidad de los hechos. Por eso no podemos abundar más si estuvo bien o no estuvo bien la intervención.”, añadió.

