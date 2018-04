Una niña de 8 años quien iba acompañada de su hermano menor adentro de un auto que fue robado en Encanto, logró llamar al 911 desde el asiento trasero y así contribuyó al arresto de su secuestradora justo antes de que cruzaran la frontera hacia México, de acuerdo a la policía.

El padre de los dos menores dijo que había dejado a sus hijos adentro del carro encendido con el aire acondicionado mientras que el entró a una tienda de productos de belleza en la avenida Imperial a alrededor de las 12:30 p.m. del 9 de abril, de acuerdo al Departamento de Policía de San Diego (SDPD).

Rodney Cole dijo que era una parada rápida para comprar ligas para el cabello de su hija.

Un testigo del robo y secuestro dijo que una mujer estaba rebotando una pelota de basquetbol cerca del auto cuando de pronto la soltó y se asomó en el automóvil de Cole, aparentemente para ver si tenía las llaves adentro.

La mujer dijo que comenzó a pitar desde su vehículo para atraer la atención del padre de familia.

“Él me vio pitar y apunté hacia su carro, entonces el comenzó a correr para perseguirlo”, dijo la mujer, quien dijo que le hubiera gustado haber hecho algo más, pero que en el momento del incidente se encontraba alimentando a su hijo en el asiento del pasajero.

Cole persiguió su vehículo a pie mientras la mujer giró al centro comercial en la avenida Euclid, pero no la pudo alcanzar.

“Casi alcanzó el automóvil pero ella comenzó a manejar de forma errática”, dijo Cole con su hija e hijo a su lado. “Llegó hasta el semáforo, se lo pasó y después giró a la izquierda, y yo sólo estaba en medio de la calle llorando. No sabía qué hacer, estos son mis bebés”.

Minutos después que el padre de los menores hizo la primera llamada al 911, su hija pudo llamar discretamente a la línea de emergencia desde el asiento trasero. Durante la llamada, la niña dijo que ella y su hermano de tres años habían sido secuestrados.

Su llamada fue tomada por el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego (SDSO). La menor les dijo que no sabía exactamente dónde estaba pero que estaba viendo señalamientos que decían “México”.

Entonces las autoridades se basaron en esa pista para dirigirse al sur de la frontera.

La menor de 8 años, Malayha Cole dijo que cuando su secuestradora se dio cuenta que estaba hablando por celular, la amenazó a ella y a su hermano Jackson.

“Yo dije ‘si no nos llevas de regreso con nuestro papá, llamaré a la policía’. Entonces llamé al 911”, dijo Malayha. “Después me amenazó y dijo ‘si no me das el teléfono, manejaré en círculos y chocaré este auto”.

El SDSO alertó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a los departamentos de policía locales para que buscaran al Hyundai Sedan dorado de Cole, así que los agentes de la patrulla fronteriza inmediatamente comenzaron a ayudar en la búsqueda.

Cole dijo que los oficiales del CBP localizaron el auto en una inspección secundaria en la garita de San Ysidro. Después arrestaron a la mujer.

“Sólo estoy agradecido con Dios y estoy muy, muy agradecido por el Departamento de Policía de San Diego y todas las fuerzas policiales que se unieron y encontraron a mis hijos en una hora”, Cole dijo con lágrimas en los ojos.

“Cada cinco minutos que pasaban parecían un día”, agregó.

El capitán del SDPD Jerry Hara, utilizó este incidente como un recordatorio para Cole y padres de familia en todo el país, de nunca dejar a sus hijos desatendidos adentro de un vehículo, aunque sea por sólo unos minutos.

Cole dijo que creció en el vecindario y que nunca se ha sentido inseguro, pero que de ahora en adelante seguirá las recomendaciones de Hara.

La policía aún desconoce el motivo del secuestro y dijo que la familia de Cole no conocía a la mujer que huyó con Malayha y Jackson.