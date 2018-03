“No me mates, tengo 2 hijas": por salvar a mujer lo matan

Más Videos (1 of 9)

A 10 días de la muerte de un hispano, la policía de Dallas confirmó el arresto del presunto asesino, Michael Warner, exactamente un día antes de enterrar a Francisco Muñoz de 22 años de edad, quien murió baleado en el estacionamiento de un hotel.

Andrea Muñoz, la abuela de Francisco, encuentra un poco de consuelo tras recibir la noticia del arresto. ''Yo quiero justicia, porque este día ha sido muy duro para todos, es arrancarse de algo que uno quiere mucho y duele'', afirmó la abuela.

El pasado 10 de marzo, la policía de Dallas respondió a un tiroteo que se registró alrededor de las 11 p.m. en el estacionamiento del hotel Best Western ubicado en la esquina de la carretera 75 y Northwest Highway.



Según la policía, Francisco Muñoz y un amigo estaban con una amiga en este hotel, y salieron a comprar comida. Pero después regresaron inmeditamente porque ella les envió un mensaje pidiendo auxilio porque la estaban violando y al regresar, el sospechoso los enfrentó en el estacionamiento y baleó a Francisco.

La prima de la víctima dijo que ella habló con la mujer quien le aseguró que Francisco le salvó la vida.



Michael Warner, de 37 años, enfrenta un cargo por homicidio y se le fijó una fianza de 200 mil dólares.

La abuela comentó lo que habría dicho la víctima antes de que le arrancaran la vida. "El no mató a un perro, mató a un hombre indefenso, padre de familia, como le dijo, 'no me mates, tengo dos hijas'", explicó la señora Muñoz.