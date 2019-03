Arrestan al hijo del alcalde de Guayama por Ley 54

Las autoridades arrestaron en la mañana de este sábado, a Christian Cintrón Ocasio, quien es el hijo del alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, violación a la ley 54, por hechos ocurridos a eso de las 3:30 de la mañana, en la Urbanización Costa Azul del pueblo de Guayama.

Según la información brindada por la Policía, una llamada al sistema 9-1-1, alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar, al llegar se percatan de que tales detonaciones no habían ocurrido y que aparentemente se trataba de golpes a la puerta de la casa de la víctima, realizados por Cintrón Ocasio, ex pareja de esta, para poder romperla y entrar. Una vez en el interior, forcejea con ella en presencia de una menor de dos años, hija de ambos. Al momento de las autoridades llegar al lugar el hombre no se encontraba en la residencia.

El caso fue referido a la División de Violencia Doméstica para continuar con la investigación.