Asesinan a puertorriqueña por equivocación en Kissimmee

El portal cibernético, Orlandosentinel.com, publicó sobre el asesinato por encargo de una puertorriqueña en el condado de Osceola en Kissimmee.

Un ''complot'' de asesinato que fue ejecutado por una mujer salió mal cuando los sospechosos capturaron y mataron a la persona equivocada, dijeron el viernes por la noche las autoridades.

El algaucil Russ Gibson dijo que Ishnar Marie Lopez estaba molesta porque un "hombre que amaba" estaba en una relación con otra mujer. Gibson dijo que Lopez contrató a la una pareja puertorriqueña, Alexis Ramos, de 22 años, y su novia para matar a la mujer.

Ramos y su novia rastrearon a la mujer hasta la tienda Ross Dress For Less en el centro comercial The Loop, cerca de Kissimmee. El domingo por la noche, vieron quién pensaban que era el objetivo deseado al salir de la tienda.

Pero la mujer que salió de la tienda, Janice Zengotita-Torres, de 42 años, no era la mujer que estaban buscando, dijo Gibson.

Siguieron a Zengotita-Torres de vuelta a su apartamento, donde la obligaron a subir a su auto y condujeron hasta un apartamento cerca de The Mall at Millenia en Orlando.

En este punto, dijo Gibson, los sospechosos se dieron cuenta de que tenían a la persona equivocada.

"Sin embargo, los sospechosos continuaron con su plan de asesinato y ataron a la víctima con cremalleras y luego su cabeza en cinta adhesiva y bolsas de basura", dijo Gibson.

Ramos golpeó a la mujer hasta que quedó inconsciente, dijo Gibson. Ella se ahogó de las bolsas de basura alrededor de su cabeza.

Los sospechosos condujeron el vehículo de Zengotita-Torres con ella adentro y tiraron su cuerpo cerca de Tomoka Avenue y Bennett Lane en Ormond Beach el domingo o el lunes por la noche, según el sheriff.

Los trabajadores de Spectrum Cable encontraron su cuerpo alrededor de las 9 a.m. del lunes. La familia de Zengotita-Torres había reportado su desaparición el lunes por la mañana.

Los sospechosos arrojaron el vehículo de la víctima cerca de Holden Avenue en el condado de Orange, dijo Gibson.

"El atroz asesinato de nuestros propios ciudadanos no será tolerado en el condado de Osceola", dijo.

López fue arrestada la madrugada del viernes cuando intentó usar una tarjeta de cajero automático, dijo Gibson. Ramos y su novia fueron arrestados más tarde en un hotel del Condado de Orange.

Gibson dijo que los tres confesaron.

Los agentes contactaron a la víctima real de la trama y ofrecieron servicios de protección, pero ella declinó, según Gibson.

Zengotita-Torres se mudó al área de Kissimmee con su esposo, su hijo adolescente y su madre, dijo Gibson.

"Los miembros de la familia, lo que están [pasando] en este momento, no deberían tener que pasar", dijo.

Los tres sospechosos acababan de mudarse a la Florida Central desde Puerto Rico en Navidad, dijo Gibson. Fueron contratados en la cárcel del condado de Osceola por cargos de asesinato.

