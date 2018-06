Asesinan a puertorriqueño en Brooklyn

VS

NUEVA YORK – Una familia puertorriqueña de Brooklyn se preparaba para una feliz conmemoración del Día de los Padres cuando la tragedia y el luto llamaron a la puerta.

Los cuatro hijos de William Fernández Jr., de 33 años, no pudieron darle el abrazo fuerte y los obsequios por la fecha especial.

“En el Día de los Padres él siempre me llama”, dijo entre sollozos William Fernández, padre de la víctima. “Los nietos míos vinieron con tarjetitas para darle a su papá y no pudieron darle las tarjetas porque me lo mataron”.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que el padre recibió varios disparos en el pecho la madrugada del domingo.

En el video se observa cómo el sospechoso dispara a quemarropa mientras el padre caminaba rumbo a su hogar.

La familia cree que William conocía al gatillero. La policía investiga que motivó el ataque.

Si tienes información del caso, llama al 1-888-57-PISTA. Todas las llamadas son confidenciales.