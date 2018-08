Matan a hispano que reclamaba justicia por “Junior”

Más Videos (1 of 9)

NUEVA YORK - Un repartidor de pizza de la popular cadena Papa John's Pizza fue asesinado a sangre fría el miércoles por la noche frente al local de Manhattan donde trabajaba, dijo la policía.

José Alvarado, de 37 años, de El Bronx, recibió un disparo en la cabeza afuera del restaurante a eso de las 10:30 p.m. en Amsterdam Avenue, sector de Hamilton Heights, según la policía.

Las autoridades indicaron que no estaba claro si se dirigía a hacer una entrega o si se dirigía a su casa cuando lo mataron.

El motivo de su asesinato no está claro ni se sabe si era el blanco, pero la policía agregó que no le robaron robado nada, por lo que no parecía ser un robo.

Sí se supo que Alvarado realizó varias publicaciones pidiendo justicia por el vil asesinato del adolescente Lesandro Guzmán Feliz Junior el pasado 20 de junio.

El video de la escena muestra a los detectives buscando pistas para dar con el asesino.

No se han realizado arrestos, pero los investigadores están interrogando a los testigos.

La investigación continúa.

Si tienes información sobre este crimen llama al 1-888-57-PISTA.