La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, reaccionó ante el informe de la Comisión de Derechos Civiles que determinó que el proceso de cierres lesionó el derecho a la educación de los niños de Puerto Rico.

“Cuando acudimos el 10 de abril de 2018 a la Comisión de Derechos Civiles (CDC) para radicar una querella fue porque reconocemos el importante rol que ellos tienen en la defensa de los derechos civiles de los niños, padres, maestros y comunidades escolares”, expresó Díaz.

Firman acuerdo para rehabilitar a jóvenes

Aplicaría jóvenes en instituciones juveniles en Ponce, Villalba y Humacao. (Publicado domingo 15 de julio de 2018)

Díaz volvió a hacerle un llamado tanto al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y a la secretaria de Educación, Julia Keleher para que recapaciten y detengan los atropellados cierres de planteles.

“Están cometiendo una barbarie contra los componentes que dan razón de ser al DE, los niños, los maestros y sus progenitores. No hay forma de dar una educación de calidad cuando los gerentes del Departamento creen que se trata de mercancías que puedes moverlas de un lugar a otro”, dijo Díaz.

La sindicalista reconoció que los niños de educación especial son los más afectados en estos procesos.

“Había que tomar en cuenta las necesidades particulares de cada estudiante porque con estos procesos se afectan todos. Sabemos que el DE no pudo presentar evidencia que sostengan estas acciones porque no tienen las tienen, no tienen justificación”, puntualizó Díaz.

Mira nuestra programación en vivo aquí.