Salía del estadio y lo dejan con fractura craneal

Un hombre sufrió una fractura de cráneo y está respirando con el apoyo de una máquina de soporte vital en el Centro Médico de USC luego de ser atacado en el estacionamiento del Dodger Stadium el sábado por la mañana, dijo la familia de la víctima a nuestra cadena hermana NBC4.

El incidente ocurrió alrededor de la 1 a.m., dijo el sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles. Chris Gomez, luego del final del juego de 13 entradas entre los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona.

La víctima fue un hombre de 45 años, identificado por su familia como Rafael Reyna, fanático de los Dodgers de Los Angeles. La esposa de la víctima, Christel Reyna, le dijo a NBC4 que estaba en Facetime con su esposo cuando escuchó a otra mujer gritar: "¿Por qué hiciste eso?"

Reyna contó que vio como un hombre se acercaba a su esposo y comenzó a maldecirlo antes de que escuchara el sonido de un chasquido y la pantalla se quedara en oscura.

"Estoy asustada. Estoy gritando en el teléfono y nadie me está escuchando", dijo. "Nadie me está respondiendo. Y podía oír a mi marido gemir". Christel Reyna dijo que la pareja tiene tres hijos menores, de 11, 12 y 13 años, junto con un hijo adulto.

Rafael Reyna estaba en el hospital en una condición grave relacionada con un traumatismo craneal por un golpe en su cabeza contra el cemento, dijo Gómez.

No se hicieron arrestos inmediatamente y no hubo descripciones de posibles sospechosos. El sábado por la noche, el LAPD dijo que el incidente estaba siendo calificado de agresión y que ya no se consideraba un altercado. La división de Robos y Homicidios se estaba haciendo cargo de la investigación, dijo el LAPD.

Los Dodgers emitieron la siguiente declaración el sábado por la noche en respuesta al incidente:

"Anoche, se produjo un altercado repentino entre dos hombres que salían del estadio. Uno de los hombres resultó herido como resultado del altercado. Un testigo informó de inmediato del incidente al personal del estadio, y se envió rápidamente a técnicos médicos de emergencia para proporcionar asistencia médica. El asunto está siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, y los Dodgers están cooperando plenamente con la investigación".

Un ataque fuera del Dodger Stadium en 2011 dejó a un hombre de Santa Cruz y un fanático de los Gigantes de San Francisco, Bryan Stow, con graves daños cerebrales. Tras el ataque, la seguridad se intensificó fuera del Dodger Stadium.