Atrapados en las llamas: familia destrozada tras accidente mortal

SAN DIEGO - Una familia está destrozada después que la tragedia volviera a tocar su puerta por tercera vez en cinco meses.

David Domínguez, de 33 años y residente de Riverside, conducía un Toyota Corolla, en el que viajaban su hermana Giovanna Domínguez, de 19 años, e Isaac Félix, de 19 años, novio de Giovanna. Venían de regreso del puente transfronterizo CBX rumbo a su casa en Riverside.

“Me mandó un mensaje que ya iban de regreso. Pues yo bien tranquila, ya vienen de regreso”, dijo Samantha Muñoz, la viuda de David Domínguez.

De acuerdo con la patrulla de caminos, un sospechoso de DUI que conducía un Ford Mustang hacia el norte por la I-15 cerca de las carreteras Miramar y Pomerado se estrelló por detrás con el auto de Domínguez alrededor de las 11:47 p.m. Según la investigación, el sospechoso conducía a más de 100 mph.

“No voy a volver a verlo, ni su cuerpo, ni su cara, ni tocarlo”, dijo destrozada Samatha Muñoz, “no quedó nada, se incendió todo el carro”.

El auto de Domínguez había quedado en medio de la autopista 15 cuando fue embestido una segunda vez por un detective del Departamento de Policía de San Diego (SDPD) que conducía un SUV.

Giovanna Domínguez fue rescatada del vehículo por buenos samaritanos antes de que el auto estallara en llamas.

"Ese hombre fue increíblemente valiente. Estábamos tratando de noquear la ventana. Encontró una linterna y abrió la puerta y sacó a esa mujer a un lugar seguro ", explicó Todd Holdren, uno de los testigos que se detuvo a ayudar sobre el hombre que rescató a Giovanna.

Sin embargo, tanto David, como Issac no salieron vivos. A David le sobreviven su viuda y sus dos hijos de 5 y 8 años a quienes no sabían cómo informarles de la muerte de su padre.

“Yo no sé ni que decirles, ya no sé. Ahí está su papá para que vean pero no, no hay cuerpo ni para verlo”, dijo Muñoz.

Esta no es la primera tragedia por la que ha tenido que pasar la familia en los últimos meses.

“Alguien sacó a mi hermana gracias a Dios, alguien, un ángel, mi mamá, puede que mi mamá la sacó y la salvó. Y mi hermano no, se fue con ella”, dijo Tiare Cano hermana de David y Giovanna.

Cano dijo que su madre falleció hace cinco meses y su cuñada el domingo pero que ahora tiene que apoyar a su hermana quien se recupera de sus heridas en un hospital local de San Diego.

“Tiene el 20% de su cuerpo quemado, las quemaduras son de segundo grado y tiene un brazo quebrado”, dijo Cano.

La familia de David Domínguez abrió una cuenta de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos fúnebres.

El conductor del Mustang fue identificado como Jeffrey Brian Levi, de 37 años. Intentó huir del lugar del accidente y fue arrestado momentos después.

Levi se encuentra detenido en la cárcel del condado de San Diego y enfrenta dos cargos de asesinato, dos cargos de asesinato involuntario mientras conducía intoxicado, cuatro cargos de delito de conducir bajo la influencia de alcohol y causar heridos o muertos y tres cargos de causar heridas graves durante la comisión de un delito y cuatro cargos de darse a la fuga después de causar un accidente que dejó heridos o muertos.