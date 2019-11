Más Videos (1 of 9)

Una madre y su bebita, de solo 3 años, están luchando por sus vidas luego que un auto las arrolló mientras pedían dulces para Halloween.

La mujer, de 33 años, y su hija caminaban en el área de Olive Street y Cedar Lane cuando fueron impactadas por el conductor. Fueron aerotransportadas a Cooper University Hospital, en Camden, en condición crítica.

"No sé si no vieron al carro acercándose o si el conductor no las vio porque estaba oscuro", dijo Pinky Gandhi, quien trabaja cerca de donde ocurrieron los hechos.

El conductor permaneció en el lugar del choque y estaba cooperando con la investigación, según la Policía. Las autoridades también dijeron que no parecía que el alcohol jugó una parte en el accidente.

El límite de velocidad en esa área es 35 millas por hora.