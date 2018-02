Auditoría de Hacienda confirma pago ilegal a Educación

El secretario del Departamento de Hacienda (DH) y principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado Gautier informó el lunes parte de los hallazgos de la auditoría de asistencia realizada en distintas agencias gubernamentales que arrojó el pago ilegal a 110 empleados del Departamento de Educación (DE).

“En el Departamento de Educación, uno de los principales componentes del gobierno, encontramos graves resultados que redundan en complicaciones para la salud fiscal de Puerto Rico y que nunca se corrigieron en el pasado”, señaló el funcionario en un declaraciones escritas.

Indicó que esta investigación se hizo en conjunto con la secretaria del DE, Julia Keleher, para corregir prácticas irresponsables de muchos años para eliminar gastos ilegales.

“La auditoría reveló que 110 de estos empleados se encuentran en licencias o terminaron su empleo con el Departamento de Educación por lo que el pago se sus nóminas es ilegal y es un gasto injustificado. El hallazgo más importante en este renglón fue que estos 110 empleados estaban activos en el sistema para la segunda quincena de enero. Los restantes 546 se encontraban ausentes o habían sido relocalizados en otras escuelas”, detalló Maldonado Gautier.

Aseguró que de inmediato, el personal del DH personal comenzó el proceso de rigor para solicitar los expedientes y confirmar la fecha en que concluyeron las funciones para que se detenga el pago a quienes no les corresponde. Adelantó que próximamente se iniciarán los procedimientos para que quienes recibieron pagos de manera indebida los devuelvan y se hará cualquier referido que corresponda.

Según indicó, empleados y consultores del Departamento de Hacienda visitaron 44 escuelas distribuidas en las regiones de San Juan y Ponce. Los funcionarios realizaron la auditoría basándose en los reportes de nómina del Departamento de Hacienda, así como el “roster” del Departamento de Educación que indica donde están ubicados los empleados.

Señaló que tras las visitas, realizadas los días 14, 15 y 16 de febrero, encontraron que de los 2,204 empleados (docentes y no docentes) que aparecían en el “roster”, no aparecieron 656 empleados, pues no se encontraban en los planteles al momento de la visita.

Por otra parte, precisó que el proceso reveló que 162 empleados se encontraban trabajando en los planteles, pero no aparecían en el “roster”.

El titular de Hacienda añadió que próximamente se publicarán los hallazgos de las visitas a los departamentos de Salud, Familia (con sus componentes), Corrección y Rehabilitación, así como Transportación y Obras públicas. Además, indicó que las visitas sorpresa continuarán hasta auditar todas las regiones de todas agencias de gobierno.

