Aumento en presupuesto del DSP sería para policías

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román González, expuso el viernes ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, que preside el representante Antonio “Tony” Soto Torres, el presupuesto recomendado 2019-2020 para su Agencia, que está en consideración bajo la Resolución Conjunta de la Cámara 505.

Román González informó que el presupuesto recomendado para el nuevo Año Fiscal es de $1,323,131,000 para los siete Negociados del DSP. “Este Presupuesto representa un aumento de $225,154,000, lo que nos permitirá cumplir con los compromisos salariales y la adquisición de equipos requeridos en aras de ofrecer un mejor servicio al pueblo”, añadió en comunicación escrita.

Seguido, el secretario, acompañado de los diferentes comisionados de los negociados bajo su sombrilla, explicó las partidas presupuestadas para el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $1,130,767,000.

“Este presupuesto incluye $33,692,000 para el pago de Seguros Social, que finalmente será una realidad para la Policía de Puerto Rico durante el año fiscal 2019-2020”, dijo el Funcionario al explicar a los miembros de la Comisión que este incluye el pago de pensiones bajo el Pay As You Go, para un total de $193,889,000.

En cuanto al monto asignado al Negociado del Cuerpo de Bomberos asciende a $97,720,000, mientras, para el Negociado del Sistema 9-1-1, Román González señaló que, se calcula unos $20,579,000, y para el Negociado de Emergencias y Administración de Desastres se proyecta $14,737,000. En tanto, para el Negociado de Ciencias Forenses la asignación presupuestaria recomendada suma a $19,607,000, por lo que el Titular solicitó que “no sufra cambios”.

Antes de informar el monto correspondiente al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el Funcionario declaró que, “el Presupuesto Original asignado al NIE correspondiente al año fiscal 2018-2019 se mantuvo bajo el control del Departamento de Justicia (DJ) gran parte del año corriente. Solo fue transferido al DSP los balances del segundo semestre de gastos de funcionamiento”. El secretario explicó que el gasto de nómina del NIE concerniente a este nuevo Año Fiscal estará bajo el DSP y se proponen $6,680,000.

El representante Soto Torres inquirió sobre si el presupuesto que presentan tanto el Ejecutivo como la Junta de Control Fiscal (JCF) para la Policía, contempla el aumento salarial y el pago de Seguro social. Ante este señalamiento, Román González confirmó que ambos montos se contemplan. De igual forma, aseguró que cuenta con el dinero para el reclutamiento de los 300 cadetes.

En el caso del Cuerpo de Bomberos, el Presidente de la Comisión señaló que, en el presupuesto del Ejecutivo versus el de la JCF “hay una variación aproximada de seis millones” en la partida de nómina. El comisionado de Bomberos, Alberto Cruz Albarrán, afirmó que hizo el señalamiento a la Junta y que “la diferencia es en nómina… la diferencia nos va a dejar cortos para el pago de nómina por cerca de tres quincenas”.

Corrido, el presidente de la Comisión solicitó al secretario del DSP que entregue a la Comisión las certificaciones detalladas de las partidas presupuestadas actuales y las proyectadas de cada Negociado, así el costo específico de cada nómina con o sin incluir los aumentos salariales, de igual manera, en el reglón del seguro social.

La Comisión de Hacienda continuará con el análisis del Presupuesto mañana, 15 de junio de 2019, a las 8:30 a.m.

