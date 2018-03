Autoridad tribal se lleva a una recién nacida de sus padres

Más Videos (1 of 9)

La batalla por una bebé que fue sacada de un hospital de Miami por oficiales de la policía Miccosukee, una tribu indígena a Florida, a solo dos días de nacida, continúa este jueves en una corte de la tribu.

El padre, Justin Johnson, y su abogado se presentarán en la tarde de este jueves ante un tribunal en Miccosukee Indian Village, ubicado en el suroeste de Miami.

Amparado por una orden judicial que impuso la abuela de la bebé. La pequeña, Ingrid Ronan Johnson, fue alejada de sus padres el pasado domingo cuando se la llevaron del Hospital Baptist de Kendall.

Los padres Rebecca Sanders y Justin Johnson le dijeron al medio local el Miami Herald que han presentado denuncias ante varias agencias, incluida la policía de Miami-Dade y el Buró de Asuntos Indígenas de EEUU.

Sanders asegura que los oficiales, junto con el personal de seguridad del hospital, entraron a su habitación y le preguntaron que si ella sabía lo que estaba pasando. "Dijeron: 'Tu bebé está siendo llevada porque ya no está bajo tu custodia. Ya no eres la madre'", reveló al periódico local de Miami.

La madre dijo que en ese momento no recibió una copia de la orden emitida por un juez de la tribu Miccosukee, y que no fue hasta el lunes que le enviaron el documento por correo electrónico.

La propia madre de Sanders, Betty Osceola, interpuso la demanda pues dice estar molesta con la pareja de su hija y no quiere que Johnson, que es blanco, esté en la vida de la niña.

Sanders afirma que su madre no vive en la reserva sino en el condado Collier, lo que permitiría la intervención del estado. Si la bebé está con la abuela en tierras tribales, solo el gobierno federal puede involucrarse.

El senador Marco Rubio mostró su desacuerdo con lo sucedido mediante una publicación en su cuenta de Twitter en la que se puede leer: "La policía de la tribu indígena Miccosukee usó una orden de la corte de la tribu para secuestrar a una recién nacida de un hospital de Miami. Ellos no tienen jurisdicción fuera de la reserva india. Estoy en contacto con oficiales federales y el caso no terminará bien para la tribu si no regresan a la niña de inmediato".

Según Sanders su bebé no tiene suficiente sangre de Miccosukee para que califique como un miembro de la tribu, un elemento que pudiera alegarse para conseguir la devolución de la pequeña a sus padres.

El director de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, aseguró que se realizará una "investigación inmediata" sobre los hechos, para determinar si el departamento puede hacer algo al respecto.

“Tras el incidente, hemos pedido a los distritos involucrados que conduzcan una investigación de inmediato. Una vez tengamos más información podremos determinar si son necesarios pasos adicionales. El departamento policial de Miami-Dade está comprometido a los más altos estándares de conducta ética y veracidad en sus relaciones”, aseguró el departamento de Policía de Miami-Dade en un comunicado.

Por su parte, el Hospital Baptist también expresó su posición respecto al incidente. En el comunicado enviado precisan: "Nosotros cumplimos con las autoridades. Baptist Hospital queda dentro de la jurisdicción del Departamento de Policía de Miami-Dade y cumple con las leyes estatales y federales. La política de nuestro hospital es cooperar con las autoridades de Miami-Dade en la ejecución de órdenes judiciales”.

La tribu Miccosukee, que actualmente cuenta con menos de 600 miembros, no está bajo la jurisdicción del estado de la Florida, lo que ha provocado problemas en el pasado con funcionarios de Miami-Dade.