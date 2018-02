Desmantelan un supuesto plan terrorista en Nueva York

NUEVA YORK - Un exmaestro de una escuela de El Bronx, presuntamente almacenó materiales para la fabricación de bombas y le pagó a unos estudiantes para que romper fuegos artificiales y extraer la pólvora para los explosivos, según las autoridades.

Los sospechosos, identificados como Christian Toro y su hermano gemelo, Tyler Toro, de 27 años, fueron arrestados por el FBI el jueves por la mañana.

(Los hermanos Christian y Tyler Toro/Facebook).

Los sospechosos, que son hispanos, habrían estado fabricando armas de fuego desde octubre pasado, según una denuncia penal obtenida por nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

Christian Toro era profesor de una escuela secundaria en Harlem. Las autoridades dicen que el pasado 4 de diciembre, un estudiante llamó al plantel educativo para advertir sobre una amenaza de bomba. El alumno fue arrestado más tarde y Toro renunció poco después, de acuerdo con autoridades.

Después de renunciar, su hermano Tyler devolvió la computadora portátil de Christian a la escuela. Un especialista técnico encontró copias de un libro que contenía instrucciones sobre cómo ensamblar bombas.

Tras ser alertadas, las autoridades acudieron al apartamento de Christian Toro para entrevistarlo el pasado 8 de febrero. Los dos hermanos y otro familiar dijeron a los agentes el manual hallado en la computadora no era significante.

El exprofesor dijo había estado investigando acerca del atentado del Maratón de Boston en 2013, cuando se encontró con el libro en internet. Toro aseguró que solo dio un vistazo al manual.

From what we know at this point, the individuals involved have all been apprehended. There is no additional threat to New York City at this time.

Once again, we are going to go forward tomorrow with that spirit of resiliency for which New Yorkers are famous.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) February 16, 2018