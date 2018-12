Bad Bunny le dedica canción a Rolandito titulada "RLNDT"

El trapero "Bad Bunny" estrenó su primer álbum titulado “X100pre” a las 12 de la madrugada de este lunes y uno de sus temas va dirigido al niño desparecido en el 1999, Rolandito Salas Jusino.

“Hola, ¿quién soy? No sé, se me olvidó”, de esta manera comienza la canción que tituló como “RLNDT”.

“No sé navegar con esta oscuridad, siento que estoy algaro. No sé si dejarme llevar, no confío en los faro. ¿Por qué confiar siempre me ha salido caro?¿Por qué confiar siempre ha sido un disparo? En el corazón”, continúa cantando el “Conejo Malo”.