Bad Bunny ofrecerá una charla en la Universidad de Harvard

El exponente de música urbana, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como "Bad Bunny", se unirá a los estudiantes, aspirantes músicos y creativos para dar una charla en la Universidad de Harvard este viernes 25 de octubre a las 2:30 p.m.

En esta charla el cantante discutirá la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y sus presentaciones. También, explorará su género musical y su arte género-flexible, y hablará sobre su visión para crear espacios artísticos y socialmente inclusivos.

La charla será dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico”, el cual estudia la historia política del reggaetón en Puerto Rico.

El evento es parte de la serie mensual "Uncut" de "No Label".

