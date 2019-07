El trapero Bad Bunny reaccionó este jueves a la violencia que estalló durante la manifestación en el Viejo San Juan y una vez más, culpó al gobernador Ricardo Rosselló por los lamentables eventos.

"TODO LO QUE SUCEDA ES CULPA DE RICKY!!!! ESOS CABRO**$ NO HAN TENIDO COMPASIÓN CON EL PUEBLO, NOSOTROS NO VAMOS A TENER CON ELLOS!!! Y AQUÍ O ESTAS CON ELLOS O ESTAS CON EL PUEBLO!! NO HAY MAS NA!!", escribió el artista en su cuenta de Twitter

Protesta termina en caos tras provocación de manifestantes

Ignoraron órdenes, removieron las vallas y lanzaron pirotecnia contra agentes. (Publicado jueves 18 de julio de 2019)

Lo que pasó

La protesta de este miércoles culminó en un caos luego de que las autoridades lanzaran múltiples advertencias para que desalojaran el área, pues los manfiestantes removieron las vallas y lanzaron objetos.

San Juan se convierte en zona de guerra

Manifestantes regresan a Fortaleza y se enfrentan a las autoridades. (Publicado jueves 18 de julio de 2019)

La Policía repelió el ataque con gases lacrimógenos y balas de goma luego de que les lanzaran pirotecnia y gasolina.

Los disturbios continuaron hacia la Plaza de Armas, frente a la alcaldía de San Juan, donde un grupo provocó un incendio, que afortunadamente fue apagado sin mayores consecuencias.

Ricky Martin y Bad Bunny con el rostro cubierto exigen renuncia del gobernador de PR

Los artistas participaron en una multitudinaria manifestación en San Juan, capital de la Isla del Encanto. (Publicado miércoles 17 de julio de 2019)

La multitudinaria protesta comenzó a eso de las 5:00 p.m. y transcurrió de forma pacífica hasta cerca de las 11:30p.m. cuando se intensificó la provocación de un grupo de manifestantes.

Una vez calmados los ánimos, decenas de motociclistas convocados por el Rey Charlie llegaron a San Juan, acompañados por René Pérez.

Sin embargo, poco después, un reducido grupo de manifestantes regresó a Fortaleza y continuaron lanzando objetos y provocando incendios, por lo que la Policía lanzó nuevamente gases lacrimógenos.

En conferencia de prensa, casi a las 2:00 a.m., el comsionado de la Policía, Henry Escalera, informó que la momento se habían reportado 7 arrestos y cuatro agentes heridos.

"¡El que no brinque es Rosselló!"

Artistas se dirigen hacia los manfiestantes frente al Capitolio. (Publicado miércoles 17 de julio de 2019)

Indicó, además, que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) llegó a la escena.

La manifestación inicial

Miles de personas marcharon desde el Capitolio hasta la ciudad amurallada para exigirle la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló tras los arrestos de funcionarios públicos por supuesta corrupción y la divulgación de un polémico chat en el que participó el primer mandatario.

En la manifestación participaron artistas Ricky Martin, Bad Bunny, Residente y Tommy Torres, Karla Monroig, entre otros.

Desde el pasado sábado, varias protestas han tenido lugar en el Viejo San Juan.

El lunes, la manifestación se tornó violenta, con la utilización de gases lacrimógenos, el lanzamiento de piedras y adoquines, fuegos y arrestos.

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, informó que cinco personas -cuatro hombres y una mujer- fueron arrestados esa noche durante la manifestación. Múltiples agentes también resultaron heridos.

La pasada semana, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez reveló tres esquemas de corrupción para obtener fondos federales, dos en el Departamento de Educación y uno en la Administración de Seguros de Salud (ASES); los primeros por $13 millones y el tercero por $2.5 millones.

Entre los acusados figuran: la exdirectora de ASES, Ángela Ávila; el expresidente de la firma BDO Puerto Rico P.S.C, Fernando Sherrer y la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. Este último arresto tuvo lugar Washington D.C.

Mientras, el sábado, se publicó el chat en el que el gobernador de Puerto Rico y sus más cercanos colaboradores, sus “brothers” según los llama, realizaron trabajo político partidista en horas laborables y utilizando recursos públicos desde un chat de Telegram, donde el grupo orquestaba cómo manejar la narrativa política a través de las redes sociales y medios de comunicación del país.

Los intercambios — que van desde finales de 2018 al 20 de enero de este año — también muestran la fijación y manipulación de sondeos políticos para adelantar la imagen pública del Gobernador y su administración. Esto sin contar las numerosas bromas de índole sexual y chistes misóginos, al igual que burlas sobre periodistas — como Benjamín Torres Gotay a quien llaman “mamab*cho” —, grupos activistas como la Colectiva Feminista, políticos de todos los partidos, con énfasis en la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, y oficiales de la Junta de Control Fiscal como su presidente, José Carrión, y su directora, Natalie Jaresko.

