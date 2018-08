Baleado en negocio en Condado

Un individuo fue herido de bala en hechos ocurridos a eso de las 4:20 a.m. del miércoles en el establecimiento Stop and Go en la Avenida Magdalena de el Condado, según informaron las autoridades.

Según la información preliminar, se recibió una llamada por el Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona tirada en el pavimento. Agentes de la Policía llegaron al lugar y encontraron un hombre herido de bala.

Agentes adscritos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigan los hechos.