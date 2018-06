Banderas a media asta por falta de luz

La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el domingo que las banderas de las facilidades municipales en San Juan permanecerán a media asta hasta nuevo aviso.

La acción, según Cruz Soto, es en solidaridad con los que aún no tienen energía eléctrica y en recordación a los fallecidos tras el paso del Huracán María.

“Después del Huracán María, las banderas en las instalaciones del Municipio de San Juan habían estado a media asta mientras hubiera puertorriqueños y puertorriqueñas sin el servicio de energía eléctrica. Desde hoy, las banderas del Municipio de San Juan estarán a media asta: por los que no tienen luz y por los que debido a la negligencia del gobierno federal no verán la luz del día. Cada boricua de la manera que entienda debe honrar la vida de aquellos que ya no están. Las imágenes de los zapatos frente al Capitolio son una forma digna de comenzar ese duelo nacional para que, como pueblo, podamos sanar las heridas dejadas por la negligencia y el silencio desgarrador que nos arrebató a cientos, a miles. Sus vidas deben servir de inspiración para que tomemos las lecciones dolorosas y no permitamos que ni un boricua más muera por falta de acceso a servicios esenciales como electricidad, acceso a cuidado médico y comida. El dolor debe fortalecernos para encarar la dura verdad la negligencia, la burocracia, la ineficiencia y el silencio fueron la causa de la muerte de nuestros compatriotas. ¡NI UNO MÁS!”, destacó Cruz Soto en declaraciones escritas.

Al momento, y según la información provista por la Autoridad de Energía Eléctrica, la mayoría de los abonados que no cuentan con servicio eléctrico se concentran en la zona este del país, particularmente en los municipios de Yabucoa, Las Piedras y Naguabo.

