Dramático: se desploma baño con padre e hija dentro

NUEVA YORK - Un hombre hispano iba a bañar a su hija de 4 años a tempranas horas del domingo cuando todo el piso del baño se derrumbó, tragándoselo a él y dejando a su hija atascada y aterrorizada en la bañera.

Un video del teléfono celular proporcionado por la familia muestra a José Pilarte estancado entre la pared de la bodega y los escombros del piso del baño en su departamento de El Bronx en Creston Ave. Se puede escuchar a su esposa en el fondo, intentando consolar a la pequeña Mary Jane al no poder salir.

Lo único que quedaba en el baño era la bañera, el lavamanos y el inodoro.

Pilarte le dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 New York que está agradecido de que su hija afortunadamente permaneció en la bañera y no resultó herida. El padre sufrió raspones y contusiones en la espalda y las rodillas, pero se espera que se recupere.

El sorprendente derrumbe dejó a la familia conmocionada, así como a los vecinos aterrorizados que dicen temer que algo así les pueda suceder.

Otros vecinos han reportado discerpancias en el edificio; uno de ellos, que no quizo ser identificado, le proporcionó a NBC Nueva York una foto del techo de su baño que muestra un agujero enorme.

La Cruz Roja ayudó a Pilarte, a su esposa y a sus tres hijos, a ser relocalizados cuando el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (DOB) emitió una orden de desalojo parcial en la unidad de apartamentos.

No está claro cuánto tiempo pasará hasta que se les permita regresar a su hogar.

También se emitió una violación al arrendador por no mantener el edificio, dijeron funcionarios del DOB. El propietario del edificio no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NBC New York.

A principios de este año, otros dos hombres cayeron a través del piso de un baño en otro departamento de El Bronx en mal estado.