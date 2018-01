Barceloneta logra alianza con la AEE

La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, anunció el viernes que logró la planificación de una alianza con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para restablecer la electricidad en su municipio.

“Comenzar la alianza con la AEE, nos ayudará a lograr nuestra meta, de ser de los primeros 10 municipios de Puerto Rico, que tengan el sistema eléctrico funcionando como el día antes del Huracán Irma”, dijo Soler Rosario en un parte de prensa.

La ejecutiva barcelonetense estaba desesperanzada, tras esperar tres semanas por la autorización de una solicitud de convenio con la AEE, para crear una iniciativa municipal, que beneficiará a sobre 16,000 barcelonetenses que no tienen luz.

“Se están restaurando los servicios energéticos en alianza, bajo la supervisión y dirección de las brigadas de la AEE”, sostuvo, pues los trabajos comenzaron el jueves.

Detalló que la alianza estratégica comenzó en el Barrio Florida Afuera, aun cuando la administración municipal espera por la firma del convenio de colaboración.

“Ante la emergencia y crisis nacional, que atenta contra la seguridad, salud y la calidad de vida de los constituyentes y comerciantes barcelonetenses y visitantes, puso la maquinaria, equipos y empleados municipales a la disposición de la Autoridad de Energía Eléctrica”,dijo.

Para los trabajos iniciales se utilizaron cerca de 15 empleados municipales, tanto de electricidad, como de seguridad y administrativos. Ya se están coordinando labores de reclutar o transferir empleados adicionales.

En los trabajos, las brigadas municipales removieron e instalaron cablería, que no está energizada. Las reparaciones se trabajan en líneas muertas, no vivas. Los trabajos iniciales incluyen preparar zonas y reutilizar materiales que no están siendo utilizados para energizar, donde hacen falta. En los próximos días también se ayudará a instalar postes. Cabe mencionar, que en el cuatrienio pasado la Administración Municipal había coordinado talleres y acuerdos, para que los electricistas municipales pudieran cambiar luminarias y fotoceldas en postes. Es importante destacar, que los trabajos los coordina la AEE y son los que deciden el itinerario.

Se le agota la paciencia al alcalde de Bayamón

Denuncia que el gobierno central no le permite hacer un convenio con la AEE para reparar el sistema en su municipio. (Publicado jueves 4 de enero de 2018)

Indicó que recomendó a los gerenciales de la AEE a adelantar trabajos en zonas, que no requieran esperar por recibir materiales del exterior.

Según un censo municipal que encomendó la alcaldesa Soler Rosario, solamente 29 de 92 comunidades en el municipio tienen energía eléctrica. Utilizando ese parámetro, se puede estimar, que hay aproximadamente 5,664 residencias sin luz, en las que viven cerca de 16,638 personas. Si se mantiene el ritmo de trabajo actual en el municipio, que tiene en 32 por ciento de las residencias con energía, se terminaría el 68 por ciento restante en 204 días o cerca de siete meses, razón principal por la que la alcaldesa decidió finiquitar la alianza, aun cuando espera por el convenio final con la AEE y el gobernador.

Mira aquí nuestra programación en vivo.