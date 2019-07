Beatriz Rosselló: "Dimos todo por Puerto Rico"

La Primera Dama, Beatriz Rosselló, publicó este martes una imagen del gobernador Ricardo Rosselló en La Fortaleza para darle apoyo en sus últimos días como primer mandatario.

"#buenosdías @ricardorossello #amordemivida #proud #ilu Dimos todo por #PuertoRico. #gracias #misióncumplida #EnManosDeDios @ricardorossello ❤️", escribió en su cuenta de Instagram.

Rosselló renunció el miércoles de la semana pasada, tras intensas protestas que exigían su salida debido a los arrestos por supuesta corrupción y la publicación del chat de Telegram, del que era administrador junto al cabildero Elías Sánchez.

A solo días de su salida, Rosselló no ha nombrado un Secretario de Estado para que sea confirmado y lo sustituya en la gobernación. De no hacerlo, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sería la gobernadora, pese a que ésta insiste en que no quiere la posición. Sin embargo, por mandato constitucional, estaría obligada a ocupar el cargo.