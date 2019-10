Bebé de 2 años necesita de tu ayuda

Condiciones de salud la mantienen postrada en una cama y no reciben ayuda de su plan vital hace tres meses.

Milagros Guadalupe es una bebé de 2 años que desde nació con múltiples condiciones de salud que la han obligado a permanecer postrada en una cama y dependiente de equipos médicos para su movilización.

Su madre, Jossie Nieves Colón, implora ayuda del pueblo para poder darle una mejor calidad de vida a su niña, ya que, según alega, su plan vital de Clinical Medical Services (CMS).

“A mí no me la aseguraban, y yo vine y se la puse a la virgencita de la Guadalupe en las manos que me la salvara.”, dijo la madre de la bebé.

Debido a la falta de ayuda, la situación con Milagros se ha complicado, y es que la bebé necesita un cambio de traqueo, lo cual se supone sea cada 15 días. Además, necesita una silla de ruedas y transportación a sus citas ya que el plan no le está supliendo el traslado en ambulancia.

“A veces yo tengo que coger el tren urbano para llegar a las citas de la nena porque no tengo ambulancia para transportar la nena.”, alegó Nieves Colón.

Si usted desea ayudar a Milagros, puede hacerlo mediante ATH Móvil al número 939-638-9699 o depositando en la cuenta de banco de First Bank 803-200-7500.

Cabe destacar que la compañía CMS se comprometió con Telenoticias a investigar el caso.

