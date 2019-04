Bernier descarta aspirar a cargos políticos en 2020

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier dijo el lunes que por el momento descarta aspirar a alguna posición política para las elecciones de 2020, mientras aseguró hace todo lo posible para pagar la deuda de su pasada campaña política sin ayuda del partido.

“Yo hoy estoy siendo muy específico con lo que dice el informe del Contralor Electoral. Yo hoy estoy enfocado en mi profesión, estoy enfocado en echar para adelante a mi familia. Estoy enfocado en cumplir con las responsabilidades que quedan y no tengo ahora mismo en agenda ningún esfuerzo proselitista. No estoy participando de ninguna campaña política y no es algo que yo hoy esté considerando”, dijo Bernier en entrevista radial (Radio Isla).

“Sin embargo, he sido siempre consistente en mi vida de no abrazarme a calendarios absolutos ni descartar cosas, ni a afirmarlas tampoco porque uno sabe como es la vida”, agregó el también expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).

Bernier hizo las declaraciones luego que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) divulgara las auditorías sobre las campañas de los partidos y candidatos a la gobernación del 2016.

“No, yo no quiero entrar en esos detalles específicos”, contestó cuando se le preguntó si el PPD le habría ayudado con la deuda.

“Sí quiero entrar en lo que tiene que ver con mi responsabilidad. Gracias a Dios he tenido el respaldo de mi familia y hemos usado dinero propio para nosotros poder atender todo lo que implica una auditoría como esta. Esto es bien importante. El que no prevalece siempre la tiene más difícil porque es su casa, es su familia lo que se convierte en el comité. Por ejemplo, la campaña del último candidato que no prevaleció antes que yo, sus multas fueron de 140 mil dólares. Las mías son de 1,000 dólares. Esa es la verdad que está incluída en el informe que el contralor electoral acaba de publicar”, aseguró.

Detalló que la deuda auditada a diciembre 31 de 2018 era 453 mil dólares y que ya la ha reducido a 413 mil dólares.

“Ahora me voy a sentar poco a poco con todas esas personas que tienen deudas certificadas como la ley lo permite a ver si podemos llegar a acuerdos que sean razonables y podemos bajar esa deuda de 413 mil dólares a 250 mil o 300 mil dólares. Cualquier ajuste es bueno porque al final va a salir de los recursos propios. Cuando eso ocurra, la saldaré, pero no es como mucha gente dice”, dijo Bernier al reiterar que siguió su práctica privada como dentista una vez acabó el proceso eleccionario de 2016.

Por su parte, el representante penepé José “Pichy” Torres Zamora señaló que referirá el informe sobre las finanzas de la campaña de Bernier a las autoridades federales al alegar que la misma utilizó sobre medio millón de dólares producto del alegado esquema que involucró al exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta y al exdirector de finanzas de su campaña, Miguel Sosa para desviar cerca de 10 millones de dólares de fondos federales del Departamento de Educación (DE).

“De esos, sobre medio millón de dólares recogió la campaña de David Bernier con Miguel Sosa como tesorero y director de finanzas. Dinero ‘cash’, dinero anónimo y entendemos que debe ser investigado, más cuando el señor Sosa ha sido encausado por las autoridades federales y vamos a someter el informe para que investiguen”, sostuvo el legislador en entrevista en la misma emisora.