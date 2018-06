Bisabuela liberada: "Kim es mi ángel de guerra"

La bisabuela de Alabama, a quien el presidente Donald Trump conmutó su sentencia de cadena perpetua, tuvo una emotiva liberación de la cárcel este miércoles al ser recibida por sus familiares y las cámaras de varios medios.

Trump conmutó el miércoles la sentencia a cadena perpetua de la mujer, Alice Marie Johnson, que llevaba 22 años encarcelada por delitos relacionados con las drogas, una semana después de que la estrella de reality Kim Kardashian le visitara en la Casa Blanca y le pidiera clemencia para esa presa.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que "si bien esta administración siempre será muy dura con el crimen, cree que aquellos que pagaron sus deudas a la sociedad y trabajaron duro para mejorarse a sí mismos mientras estaban en prisión merecen una segunda oportunidad".

Johnson, de 63 años, se reunió felizmente con su familia fuera de la prisión de Alabama el miércoles en la tarde.

"Quiero agradecer al presidente Donald John Trump. ¡Aleluya! Gracias", exclamó la bisabuela quien aseguró que siente que su vida “está comenzando de nuevo” y que no se lo esperaba. "Quiero agradecer a Kim Kardashian West - mi ángel de guerra. Aleluya Kim, gracias, gracias Kim".

"Soy libre de abrazar a mi familia. Soy libre de vivir la vida. Tengo la libertad de comenzar de nuevo. No puedo, este es el mejor día de mi vida. No puedo, mi corazón está lleno de gratitud por lo que ha pasado y lo que me ha sucedido hoy (miércoles)", dijo Johnson.

"¡LA MEJOR NOTICIA DE LA HISTORIA!", exclamó Kim Kardashian en su cuenta de Twitter poco después de que se hiciera pública la noticia.

Por cierto, Kardashian West fue la que le dio la buena noticia a Johnson.

“Escuché mi nombre por el intercomunicador, me había sentado a almorzar y tenía que ir al equipo de mi unidad, y cuando llegué allí, mi administrador de casos, el Señor Holler, me llamaba, sabía que tenía una llamada con mi abogado pero todavía no sabía de qué se trataba, y cuando todos llegaron, entonces oí la voz de Kim Kardashian, y ella fue quien me dijo que yo era, lo que había sucedido, que era libre, de que yo me iba a reunir con mi familia", recordó Johnson entre pautas.

"Estoy tan agradecida a @realDonaldTrump, (su yerno y asesor) Jared Kushner y todo el mundo que ha mostrado compasión y ha aportado incontables horas a este importante momento para la señora Alice Marie Johnson", publicó la estrella de reality en su cuenta de Twitter.

La Casa Blanca justificó la medida por la aceptación por parte de Johnson de "la responsabilidad por su comportamiento pasado, y ha sido una presa modélica durante las dos últimas décadas".

“A pesar de recibir una sentencia de por vida, Alice trabajó duro para rehabilitarse en prisión e hizo de mentora para otros presos", señala la nota.

Johnson fue condenada a cadena perpetua en 1996 por delitos de drogas y lavado de activos, debido a su implicación en una red multimillonaria de tráfico de cocaína.

La petición de clemencia de Johnson se basaba en que esos fueron sus primeros delitos, los cometió en un momento de dificultad económica y si hoy fuera juzgada por los mismos crímenes, la pena sería inferior.

“Siempre la llamé mi ángel, pero luego se convirtió en mi ángel de la guerra, porque solo los ángeles de guerra son los que nunca se dan por vencidos. Quiero decir que ha sido persistente en su lucha por mí. Y que sea una mujer que nunca me ha conocido, que se ha dedicado a mi historia y me ha llevado en su corazón, esto no es solo una cosa de publicidad para ella”, dijo la mujer. “Kim me dijo cuándo salió de la reunión en La Casa Blanca que no importaba cómo resultara, igual nunca dejaría de luchar por mí hasta que yo llegara a casa de nuevo, por lo que es una mujer increíble, una mujer increíble".

La implicación de Kardashian elevó la visibilidad del caso, y llevó a más de 260,000 personas a firmar una petición en internet incluso antes de que la estrella acaparara las portadas con su reunión con Trump en Washington.

"Creo que Dios me ha dado esta segunda oportunidad para que otros puedan tener una segunda oportunidad. Así que tengo una obligación, no solo con mi familia, que ha esperado todos estos años apoyándome a mí, sino que es una obligación para la gente que han quedado atrás ", dijo Johnson quien también aseguró lo emocionada que esta de volver a incorporarse a la sociedad y tener un puesto de trabajo.

Trump se mostró receptivo desde el principio a la petición de Kardashian y su yerno Kushner quien también abogó por ella, aunque el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, estaban en contra, según varios medios.

La cadena CNN ha informado de que Trump se prepara para perdonar o conmutar las sentencias de al menos 30 personas más. La semana pasada dijo que estaba pensando en indultar a la estrella televisiva Martha Stewart, que pasó cinco meses en prisión entre 2004 y 2005.