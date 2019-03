Vuelo con 157 a bordo se estrella; no hay sobrevivientes

Más Videos (1 of 9)

Un vuelo de Ethiopian Airlines se estrelló poco después de despegar de la capital de Etiopía temprano el domingo, matando a los 157 a bordo, confirmaron las autoridades, mientras las familias en duelo se apresuraban a los aeropuertos de Addis Abeba y su destino, Nairobi. Más de 30 nacionalidades se encontraban entre los muertos.

En una rueda de prensa, el consejero delegado de la compañía, Tewolde Gebre Mariam, indicó también que entre los fallecidos figuran 32 kenianos, 9 etíopes, 18 canadienses, 8 italianos, 8 chinos, 8 estadounidenses, 2 españoles, 7 británicos, 7 franceses y 6 egipcios.

Perdieron la vida asimismo 5 ciudadanos de Holanda, 4 de India, 4 de Eslovaquia, 3 de Austria, 3 de Suecia, 3 de Rusia, 2 de Marruecos, 2 de Polonia, 1 de Bélgica, 1 de Noruega y 4 que viajaban con pasaporte de las Naciones Unidas.

"Nos sentimos profundamente tristes y expresamos nuestras más profundas condolencias" a las familias de las víctimas, subrayó el consejero delegado, al precisar que las autoridades etíopes están en contacto con las embajadas de los fallecidos.

Tewolde señaló que aún es muy pronto para determinar "las causas del accidente" del aparato de Ethiopian Airlines, un Boeing 737-8 Max nuevo adquirido en noviembre pasado que salió del aeropuerto internacional de Adís Abeba a las 08:38 hora local (12:38 a.m. ET) y desapareció del radar a las 08:44 hora local (12:44 a.m.).

El alto ejecutivo precisó que el piloto avisó a la torre de control de que tenía "dificultades" y pidió volver al aeropuerto de la capital etíope, para lo que recibió permiso.

Finalmente, concretó, la aeronave se estrelló en la zona de Hejeri, cerca de la ciudad de Bishoftu, que está a unas 26 millas al sudeste de Adís Abeba y es sede de la mayor base de la Fuerza Aérea de Etiopía.

El accidente ocurrió menos de cinco meses después de que, en octubre de 2018, otro avión Boeing 737 MAX 8 de la compañía Lion Air se estrellara en Indonesia a los 12 minutos de despegar, según una de las cajas negras por fallos en el sistema automático, causando la muerte de 189 personas.

Ethiopian Airlines es la mayor aerolínea de África, con numerosos vuelos no solo a destinos internacionales sino también dentro del propio continente, y con una muy buena reputación de seguridad aérea.

El último accidente registrado de esta compañía sucedió el 25 de enero de 2010, cuando un Boeing 737-800 cayó en el mar Mediterráneo, poco después de haber iniciado su viaje desde Beirut a Adís Abeba, y provocó la muerte de 90 personas.