Boricua lleva 10 días en estado de coma en Perú

Antonio Cuevas, un boricua de 36 años que está radicado en Nueva Jersey, permanece en estado de coma desde el pasado lunes, 10 de junio, en Perú a donde viajó en una misión espiritual.

Antonio llegó, a los pocos días de aterrizar en el país, sintiéndose mal a la Clínica Peruano Suiza de Cusco. Allí permanece entubado y sedado tras múltiples convulsiones y un paro respiratorio, contó Marilia Muñíz, tía del paciente a Telemundopr.

“El hospital ya NO tiene los recursos para seguir atendiéndolo. Se está intentando mover a Lima (capital de Perú) porque tienen más tecnología”, dijo la también madrina de Antonio quien permanece acompañado por su madre.

Los médicos han determinado que el padre de dos niños -una niña de 14 y un niño 10 con necesidades especiales- tiene un edema cerebral, al momento.

“Por favor, aporten y oren. Aunque sea $1, porque pesito a pesito se llega a la meta. Él (Antonio) estaba desempleado y sin plan médico. Contar con una ambulancia aérea para trasladarlo a Estados Unidos está bien difícil (puesta cuesta entre $65,000 y 90,00)”, afirmó la entrevistada con tono de preocupación.

Y es que el boricua no cualifica para recibir ayuda financiera, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno de Perú por tratarse de una enfermedad.

Para ayudar a costear la ambulancia y los gastos médicos, puedes donar a través del GoFundMe llamado “Help for Tony and the Family”.

